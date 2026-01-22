獨家／朱軒洋失控搞消失 蔡淑臻成受災戶

朱軒洋在嚴藝文的影集《欠妳的那場婚禮》飾演樂團主唱。（公視提供）

朱軒洋接連惹火兩任經紀人，皆是不歡而散，不過他倒是頗受大導演喜愛，九把刀、嚴藝文都不顧外界閒言閒語堅持合作，戴立忍還曾帶他開船去沖繩玩，唯獨蔡淑臻恐怕對他又愛又恨，《村裡來了個暴走女外科》也因他因素，前後拖了3年才拍完。

朱軒洋因《村裡來了個暴走女外科》和蔡淑臻默契絕佳，成為螢幕情侶，不過外傳當初規劃開拍第二季時，因人事物與時間背景不同，原本並沒有朱軒洋這個角色，但他卻突然主動找上門表示想軋一腳，身為製作人之一的蔡淑臻為他改寫劇本，沒想到卻爆發劈腿事件，事情也開始走樣。

廣告 廣告

蔡淑臻曾在活動上說朱軒洋失聯已久。（伊林提供）

原本朱軒洋的劈腿風波並未動搖《女外科》劇組，但聽說他自己搖擺不定，接著搞消失，整整拖延劇組好一陣子。第二季原本預計於2024年夏天開拍，蔡淑臻後來改口表示可能延到明年，且與朱軒洋已失聯許久，整件事情前後反覆，讓蔡淑臻裡外不是人，也再度印證朱軒洋容易「搞消失」的說法。

朱軒洋在九把刀電影《功夫》時身形明顯略胖。（九把刀臉書）

只是朱軒洋不論身材走鐘或行為失序，仍有大導演賞識。九把刀拍攝電影《功夫》時，他體型明顯發福，卻剛好符合高中魯蛇形象；嚴藝文邀他演出《欠妳的那場婚禮》，在劇中飾演張孝全的年輕時代、擔任樂團主唱，偏偏他私下自認是音癡，第一次上課就被歌唱老師無情吐槽：「你唱得很差！」為了雪恥，他過了3個月宛如「練習生」的生活，拍攝期間甚至曾一天連唱40次才過關，仍穩坐男主角之一的重要位置，在導演眼中簡直就是發光體，不得不說他真的很有導演緣。

更多鏡週刊報導

朱軒洋歌手身分復活小螢幕 嚴藝文打造男子視角新劇《欠妳的那場婚禮》

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走 王大陸接班續演姐弟戀

蔡淑臻斷聯朱軒洋近1年 曝《女外科2》男主未定案