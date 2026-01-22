獨家／朱軒洋換公司內幕曝光！再爆失控暴走 與經紀人肢體衝突

朱軒洋拍九把刀的電影《功夫》時就已胖了一圈。（翻攝九把刀臉書）

朱軒洋兩年前因劈腿風波，消失電視螢光幕近兩年，近期他以嚴藝文新戲再出發，但據聞他也去年底低調換了經紀公司，不過背後原因不單純，據悉他死性不改，因難溝通、不受控，還飆罵經紀人髒話，甚至引發肢體衝突，導致雙方關係急凍，約滿也不再續約。

朱軒洋近期將連續有電影《功夫》和影集《欠妳的那場婚禮》作品陸續登場，兩個導演九把刀和嚴藝文都十分欣賞他，不過他我行我素、固執個性不改，2022年她突然人間蒸發和第一任經紀公司群星瑞智解約，一度要退出演藝圈，甚至刪除了IG和 臉書帳號，幾乎消失在大眾視線，後來透過周渝民牽線，成為他在寬魚國際的師弟，當寶般力捧。

廣告 廣告

朱軒洋在《功夫》電影裡讓人有點認不出來。（翻攝《功夫》臉書）

誰知簽約不到一年，2024年朱軒洋就爆出劈腿桃色風波，形象大傷，原本有大好前途機會毀在自己手上，據悉有大導演有意合作也因此斷線，今年上半年，終於因電影《搜查瑠公圳》露臉，坦言曾因放空自己暴肥十公斤，被導演說沒有脖子，根本認不出來這路人是誰，被經紀人逼以斷食方式瘦身，但成效不彰，他自己也毅力不足，去年上半年拍《欠妳的那場婚禮》已經稍微鏟了點肉。

朱軒洋傳出和經紀人起肢體衝突後分道揚鑣。（資料照）

不只無法控制體型，外傳朱軒洋也仍舊難以控制情緒，去年傳出他和寬魚國際的經紀人徹底鬧翻，除了溝通不良，常常堅持自己的想法，卻又自己搖擺不定，最可怕的是，重要時刻會選擇逃避，嚴重失聯讓人無法為他處理事情，尤其他唾罵對方髒話，雙方爆發肢體衝突也導致場面無法收拾。

朱軒洋2024年3月被拍到劈腿吳卓源。（資料照）

更多鏡週刊報導

獨家／朱軒洋失控搞消失 蔡淑臻成受災戶

獨家／30吋還不滿意！五寶媽李宓再做「芭比腰手術」 穿比基尼秀成果

獨家／「瓜哥真的被民視羞辱太久」 知情人士：掏錢補償來賓卻被說死要錢