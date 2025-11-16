獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園

記者鄭尹翔／台北報導

出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。

李千娜將舉辦演唱會，接受專訪分享近況生活。（圖／記者趙于瑩攝影）

李千娜在接受《三立新聞網》專訪時透露，近年除了歌唱、戲劇事業外，她也積極投入幕後管理與製作工作。「當老闆真的很不容易，要帶領團隊、做決策，壓力也比當藝人時大很多，但同時也很充實。」她坦言，從單純的藝人身份轉換成公司負責人，學會了思考更多層面，包括企劃、執行與團隊分工，「要切換很多角色，腦袋都分成好幾個區塊運作。」

廣告 廣告

被問到老公在公司裡的角色，李千娜笑說：「他是特助，沒有薪水，但意見很多！」她表示，老公經常從旁給予建議，對公司運作與企劃方向也提出許多寶貴意見，是她最強大的後盾之一。另外李千娜也透露自己一肩扛起千萬房貸，每個月就要付六位數的房貸，也笑說「這是我的房子，老公負責其他的支出。」

即將登場的《入戲》演唱會，名稱靈感來自導演發想，以「多重宇宙」概念貫穿整場演出。李千娜希望能結合她「歌手與演員」的雙重身份，把人生故事寫進歌裡、把真心唱進觀眾心裡，「每一首歌、每一段故事，都像一場戲，希望觀眾能在音樂裡與我一起入戲。」

李千娜將舉辦演唱會，接受專訪分享近況生活。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，近期陪著她南北跑宣傳的「電子花車舞台」也將延伸進入演唱會現場，以不同形式呈現出「千娜舞台秀」的視覺驚喜。她笑說：「我希望觀眾能感受到滿滿誠意，這次真的準備了很久！」

無論是首次攻蛋級的演唱挑戰，或身兼公司董事長的全新身份，李千娜都用行動證明「成長就是不設限」。她表示：「每一個階段都有不同的挑戰，但我希望能把這些經歷轉化成力量，用音樂與觀眾分享。」

更多三立新聞網報導

獨家／男星愛犬走失懸賞1萬元 最後身影現蹤仁愛圓環

坤達、書偉閃兵被起訴！相信音樂緊急回應 Energy演唱會不影響照常舉行

王子介入范姜粿粿婚姻！余祥銓罕見說重話 反被愛妻柔柔爆料有女生私訊

余祥銓承認沒入伍當兵！首度公開體檢報告 醫生一看骨頭全白了嚇傻

