獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
記者鄭尹翔／台北報導
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。
李千娜在接受《三立新聞網》專訪時透露，近年除了歌唱、戲劇事業外，她也積極投入幕後管理與製作工作。「當老闆真的很不容易，要帶領團隊、做決策，壓力也比當藝人時大很多，但同時也很充實。」她坦言，從單純的藝人身份轉換成公司負責人，學會了思考更多層面，包括企劃、執行與團隊分工，「要切換很多角色，腦袋都分成好幾個區塊運作。」
被問到老公在公司裡的角色，李千娜笑說：「他是特助，沒有薪水，但意見很多！」她表示，老公經常從旁給予建議，對公司運作與企劃方向也提出許多寶貴意見，是她最強大的後盾之一。另外李千娜也透露自己一肩扛起千萬房貸，每個月就要付六位數的房貸，也笑說「這是我的房子，老公負責其他的支出。」
即將登場的《入戲》演唱會，名稱靈感來自導演發想，以「多重宇宙」概念貫穿整場演出。李千娜希望能結合她「歌手與演員」的雙重身份，把人生故事寫進歌裡、把真心唱進觀眾心裡，「每一首歌、每一段故事，都像一場戲，希望觀眾能在音樂裡與我一起入戲。」
此外，近期陪著她南北跑宣傳的「電子花車舞台」也將延伸進入演唱會現場，以不同形式呈現出「千娜舞台秀」的視覺驚喜。她笑說：「我希望觀眾能感受到滿滿誠意，這次真的準備了很久！」
無論是首次攻蛋級的演唱挑戰，或身兼公司董事長的全新身份，李千娜都用行動證明「成長就是不設限」。她表示：「每一個階段都有不同的挑戰，但我希望能把這些經歷轉化成力量，用音樂與觀眾分享。」
更多三立新聞網報導
獨家／男星愛犬走失懸賞1萬元 最後身影現蹤仁愛圓環
坤達、書偉閃兵被起訴！相信音樂緊急回應 Energy演唱會不影響照常舉行
王子介入范姜粿粿婚姻！余祥銓罕見說重話 反被愛妻柔柔爆料有女生私訊
余祥銓承認沒入伍當兵！首度公開體檢報告 醫生一看骨頭全白了嚇傻
其他人也在看
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 13 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 16 小時前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
引起話題爭議的部分，是Tim在準備相親簡歷時，雖然填寫了其真實個人狀況，卻又在關鍵部分省略了部分內容。因此最終呈現的內容包括「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」、「家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭」，工作則為「攝影師、影片製作相關」。他...CTWANT ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。中天新聞網 ・ 14 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前