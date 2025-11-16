獨家／李千娜結婚2年舉辦婚宴！悲慟證婚人突然病逝 最後見面狀態還行

記者鄭尹翔／台北報導

出道18年的全方位藝人 李千娜 近期忙於籌備12月6日在 台北國際會議中心（TICC） 舉行的個人演唱會《入戲》，她接受《三立新聞網》專訪時，除暢談演唱會準備近況，也難掩悲痛地談到好友、已故演員 顏正國 的離世，感嘆本想邀請他擔任婚宴的證婚人，卻沒想到突如其來的噩耗，讓她與老公黃尚禾都一時難以接受。

李千娜將舉辦演唱會，接受專訪分享近況生活。（圖／記者趙于瑩攝影）

李千娜將舉辦演唱會，接受專訪分享近況生活。（圖／記者趙于瑩攝影）

李千娜回憶與顏正國的情誼，表示兩人因合作電影《少年吔》結緣，「那時候國哥就像家人一樣，拍完之後也常常聚在一起。他總是很照顧我們，就像哥哥一樣親。」她透露，兩人私下關係緊密，不只在節慶時會見面，連自己孩子的抓周宴他也有參加，「他每年都會包紅包給小孩，我們真的像一家人。」

廣告 廣告

談到顏正國生前抗癌的過程，李千娜語氣沉重又帶著敬佩：「我們一直都有聯繫，也知道他很努力、很樂觀，家人也很辛苦。他一直很正向地面對治療，我們都以為會有轉機，真的太突然了。」她說，在朋友們難過之餘，更心疼他的太太，「我們都盡量陪伴國嫂，也幫忙處理一些她一個人沒辦法想到的事情。」

李千娜感性表示，顏正國是一位「很重情義、很真誠」的人，不論誰有事他都會第一時間關心，「他出獄後面對社會，用自身經歷去勸人向善、幫助更生人，真的很特別，也很讓人敬佩。」

而原本李千娜與黃尚禾籌備婚禮時，心中早已決定要邀顏正國擔任證婚人，她也略為哽咽的說：「小時候我就幻想要在羅馬被求婚，老公知道後，雖然求婚沒有帶我去羅馬，但有特別畫了一幅羅馬的畫送我，我們本來希望能邀國哥當主婚人，結果卻等不到這一天。」她也透露，未來舉辦婚宴時一定會邀請國嫂到場，「就算他不在了，我們也希望國嫂能感受到我們的心意。」

李千娜將舉辦演唱會，接受專訪分享近況生活。（圖／記者趙于瑩攝影）

即將登場的《入戲》演唱會以「多重宇宙」為概念，融合她歌手與演員的雙重身份，把人生故事化為音樂篇章。李千娜說：「每一首歌都是我的故事，我希望觀眾能在歌裡找到共鳴，跟我一起入戲，也一起走出人生的戲。」

更多三立新聞網報導

余祥銓承認沒入伍當兵！首度公開體檢報告 醫生一看骨頭全白了嚇傻

獨家／男星愛犬走失懸賞1萬元 最後身影現蹤仁愛圓環

坤達、書偉閃兵被起訴！相信音樂緊急回應 Energy演唱會不影響照常舉行

王子介入范姜粿粿婚姻！余祥銓罕見說重話 反被愛妻柔柔爆料有女生私訊

