獨家／李又汝子宮長肌瘤又多囊性卵巢！向神求子見證奇蹟 驗孕2次才信

八點檔女星李又汝日前宣布懷孕喜訊，接受《三立新聞網》專訪時首度坦言，自己其實是不孕體質，結婚三年來完全沒有避孕，並非刻意積極求子，而是選擇以「不避孕」的方式順服信仰，沒想到在毫無計畫的情況下，竟真的懷孕，讓她與老公都震驚又感動。

李又汝透露，因患有子宮肌瘤、多囊性卵巢及橋本氏甲狀腺炎，本就屬於不易受孕體質，因此夫妻倆早已放下生子期待。她表示，教會牧師與師母曾鼓勵婚後可以嘗試懷孕，但兩人原本規劃的是「沒有孩子的人生」，選擇唯一順服的方式就是不避孕，其餘如不孕門診、量體溫、吃葉酸等通通沒有做，「三年都沒懷孕，我也覺得自己不可能有小孩了。」

懷孕發現的過程更是一波三折。李又汝先是因染髮被提醒頭髮禿一塊，回診追蹤甲狀腺疾病，之後卻頻頻出現暈眩、差點昏倒的狀況，甚至曾在診所抽血時直接昏倒撞到頭，還多次半夜不適送急診，但檢查結果始終正常，讓她一度懷疑是自律神經失調，甚至求助身心科，身心壓力極大。

直到教會姐妹、同樣是藝人的張晏塵察覺她的症狀與自己懷孕時相似，強烈建議她驗孕。起初李又汝完全不相信，直言自己「每顆卵子幾乎都是空包彈」，但在對方再三勸說下仍買了驗孕棒，結果當晚一驗竟出現兩條線，夫妻倆當場愣住，隔天早上又再驗一次確認，連續驗孕兩天才敢相信這個事實。

回頭看這段歷程，李又汝也想起自己曾在2024年藝起發光教會舉辦的跨年禱告會上寫下「2025年的第一個願望」，事後卻完全忘記內容，直到確認懷孕才恍然大悟，原來願望早已悄悄實現。她感性表示，那一年工作突然大量減少，當時不明所以，如今才明白，是上帝讓她停下來，好好休息、照顧身體，為迎接新生命做準備。

李又汝坦言，這一切讓她更加相信禱告與安排，「我真的什麼都沒做，只是選擇相信與順服。」從不孕體質、身體警訊到意外懷孕，她將這段經歷視為人生最深刻的見證，也期待帶著滿滿感恩的心，迎接即將到來的新角色。

