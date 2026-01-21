獨家／李又汝一年沒戲拍零收入！頻頻昏倒不知懷孕 四處求醫吃藥都無解

記者鄭尹翔／台北報導

八點檔女星李又汝日前宣布懷孕好消息，接受《三立新聞網》專訪時透露，自己在毫無心理準備的情況下迎來新生命，原本以為身體不適是疾病或壓力所致，直到好友、同為藝人的張晏塵一語點醒，才意外發現早已懷孕，讓她與老公震驚又感動。

李又汝也感性提到，回頭看才發現那段「一年幾乎沒工作、零收入」的空白期，其實早有安排。她坦言，當時面對工作突然全面停擺，內心曾充滿不安與疑問，卻在牧師與師母的提醒下，慢慢學會放下焦慮、專心照顧身體與心靈。如今確認懷孕後，她才恍然大悟，那一年彷彿是被刻意按下暫停鍵，讓她有時間好好休息、調養身體，也讓原本被醫師判定不易受孕的狀況出現轉機，「原來上帝要我做的大事，就是先把自己準備好。」沒想到在完全沒有計畫的情況下，一年後竟真的迎來寶寶，也讓她更加相信這份得來不易的生命，是最溫柔、也最剛好的祝福。

李又汝坦言，自己其實是不孕體質，患有子宮肌瘤、多囊性卵巢及橋本氏甲狀腺炎，醫師早已提醒屬於不易受孕體質，因此結婚三年來完全沒有避孕，卻也沒有積極求子。她表示，教會牧師與師母曾鼓勵婚後可嘗試懷孕，但夫妻倆原本就沒有生子計畫，最後選擇以「不避孕」來順服信仰，其餘如不孕門診、量體溫、吃葉酸全都沒有做，沒想到最後竟自然懷孕，還連續驗孕兩天才敢相信。

回顧懷孕前的身體狀況，李又汝形容是一段「找不到原因的折磨期」。她先是染髮時被提醒頭髮禿一塊，懷疑與甲狀腺疾病有關，之後又頻繁出現暈眩、差點昏倒的狀況，跑遍多家醫院檢查，數據卻都正常。她甚至曾在抽血時當場昏倒撞到頭，半夜也多次出現快要昏厥的情形，還一度以為是血糖或自律神經失調問題。

直到一次教會聚會中，張晏塵發現李又汝持續低燒、頭暈的狀況，與自己當年懷孕初期相當相似，便強烈建議她驗孕。起初李又汝完全不相信，直言自己「幾乎每一顆卵子都是空包彈」，仍在對方不斷勸說下買了驗孕棒，結果當晚一驗就出現兩條線，夫妻倆當場傻眼，隔天早上再驗一次確認，才終於接受這個事實。

李又汝也分享，這份幸福其實早有伏筆。她回憶自己曾在 2024 年跨年禱告會上寫下「2025 年的第一個願望」，事後卻完全忘記內容，直到確認懷孕才恍然大悟，原來願望早已悄悄實現。她感性表示，那段時間工作突然停擺，當時不明所以，如今才懂是上帝讓她停下腳步，好好休息、照顧身體，為迎接新生命做準備。

