獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」
李國超甜喊：「我比她愛我更愛她」 想給欣欣一場風光幸福的婚禮
李國超說：我們相識相戀20多年了，都老夫老妻了、彼此的個性、生活、習慣也融合夠久了，我深深愛著欣欣，雖然「欣欣不說 但國超知道」，這麼多年她沒有特別表現出來辦婚宴，但是我心想，任何一個女生，跟一個男人在一起這麼久，內心深處一定渴望一場婚禮。我的生活早已經不能沒有欣欣。我一定要給她一場風光幸福的婚禮，告訴天下人，我有多愛欣欣。
於是主動跟她說，在一起這麼久了，疫情也過了，我們來補辦婚宴，一切都聽你的，我百分之一萬配合。
直來直往的李國超 一談到高欣欣就溫柔得不像話
李國超過往的影視作品以及在社群分享的點點滴滴，給人直接、善良、頑皮、阿殺力的感覺，但對於心愛的女人，展現細心溫柔的一面，為高欣欣練得燒一手好菜，我率性她細心，個性超互補。但話風一轉，李國超爆笑說，我們興趣不一樣，她跳國標舞，我愛騎車。她跳她的、我騎我的。要尊重彼此，有在一起的時光，也要有獨立的時候。你看有那個男人會讓自己的另一半去學國標舞，跟別的男人轉來轉去。
有那個女人會讓自己的另一半，騎車兜風。這就是我們彼此放心、信任。有一天欣欣跟我說：謝謝你讓我去學國標舞。她好開心、好享受跳舞的快樂時光。我聽了，比她還開心。因為我愛的人開心，那是世界上最棒的事。我們的愛情是雙向奔赴彼此的愛，不是要限制另一方、強逼另一方配合，如果是這樣的話，那就是愛情了。
我自己以前真的太自己，每當兩個人有爭執的時候，我會跟欣欣分析道理，為什麼我會這樣、那樣….欣欣就不說話，保持沉默。我當時還認為自己對。但後來，也很多年了，就有一天，覺得自己不對，有爭執，我一定是第一個說對不起、拍謝的人。
因為欣欣是對的，欣欣個性很認真，一兩個月沒拍戲，她就會緊張了，生活怎麼辦？她對我說：只要我能力許可之內，要做什麼事都可以，比如買車，超過能力可以負擔的，我壓根都不會想。聽她的就對了
「她開心，我比她更開心」 李國超：這就是我們的雙向奔赴彼此的愛情
李國超說：每個人的原生家庭都不一樣，每個人也有自己的習慣，但我們的相處，就是尊重、相信、包容彼此的不同。欣欣常告訴我：與人為善、以和為貴就對了。我已經離不開她了。
記得求婚那天，我串通彼此的家人，到好友開的一家餐廳準備給欣欣求婚大驚喜。欣欣一點都不知情，完全被矇在鼓裡，當我捧著100朵玫瑰，單膝下跪時，欣欣開心的答應，我更開心在家人的見證下，與相愛的人許下一輩子在一起的承諾。問李國超有沒有準備結婚誓詞，他率性、賣關子說，千言萬語都在腦海，當天現場想說什麼、就說什麼了。
高欣欣父母已在天堂 弟弟說：「姐！好開心你找到幸福了。爸媽一定看到了」
高欣欣的爸爸媽媽都不在了，家中唯一男生，弟弟高子丞開心的想對姐姐說：「姐，人生總有許多風雨，但一切都過去了，看到國超哥這麼愛妳，妳也這麼愛她，好開心妳找到幸福，祝你永浴愛河，像個孩子，好好享受被疼惜快樂！爸媽一定都看到了」
