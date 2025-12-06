三立新聞網 setn.com

獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！

三立新聞網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）

華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」

李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）

李國超甜喊：「我比她愛我更愛她」 想給欣欣一場風光幸福的婚禮
李國超說：我們相識相戀20多年了，都老夫老妻了、彼此的個性、生活、習慣也融合夠久了，我深深愛著欣欣，雖然「欣欣不說 但國超知道」，這麼多年她沒有特別表現出來辦婚宴，但是我心想，任何一個女生，跟一個男人在一起這麼久，內心深處一定渴望一場婚禮。我的生活早已經不能沒有欣欣。我一定要給她一場風光幸福的婚禮，告訴天下人，我有多愛欣欣。

於是主動跟她說，在一起這麼久了，疫情也過了，我們來補辦婚宴，一切都聽你的，我百分之一萬配合。

廣告
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）

直來直往的李國超 一談到高欣欣就溫柔得不像話
李國超過往的影視作品以及在社群分享的點點滴滴，給人直接、善良、頑皮、阿殺力的感覺，但對於心愛的女人，展現細心溫柔的一面，為高欣欣練得燒一手好菜，我率性她細心，個性超互補。但話風一轉，李國超爆笑說，我們興趣不一樣，她跳國標舞，我愛騎車。她跳她的、我騎我的。要尊重彼此，有在一起的時光，也要有獨立的時候。你看有那個男人會讓自己的另一半去學國標舞，跟別的男人轉來轉去。

有那個女人會讓自己的另一半，騎車兜風。這就是我們彼此放心、信任。有一天欣欣跟我說：謝謝你讓我去學國標舞。她好開心、好享受跳舞的快樂時光。我聽了，比她還開心。因為我愛的人開心，那是世界上最棒的事。我們的愛情是雙向奔赴彼此的愛，不是要限制另一方、強逼另一方配合，如果是這樣的話，那就是愛情了。

我自己以前真的太自己，每當兩個人有爭執的時候，我會跟欣欣分析道理，為什麼我會這樣、那樣….欣欣就不說話，保持沉默。我當時還認為自己對。但後來，也很多年了，就有一天，覺得自己不對，有爭執，我一定是第一個說對不起、拍謝的人。

因為欣欣是對的，欣欣個性很認真，一兩個月沒拍戲，她就會緊張了，生活怎麼辦？她對我說：只要我能力許可之內，要做什麼事都可以，比如買車，超過能力可以負擔的，我壓根都不會想。聽她的就對了

李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）

「她開心，我比她更開心」 李國超：這就是我們的雙向奔赴彼此的愛情
李國超說：每個人的原生家庭都不一樣，每個人也有自己的習慣，但我們的相處，就是尊重、相信、包容彼此的不同。欣欣常告訴我：與人為善、以和為貴就對了。我已經離不開她了。

記得求婚那天，我串通彼此的家人，到好友開的一家餐廳準備給欣欣求婚大驚喜。欣欣一點都不知情，完全被矇在鼓裡，當我捧著100朵玫瑰，單膝下跪時，欣欣開心的答應，我更開心在家人的見證下，與相愛的人許下一輩子在一起的承諾。問李國超有沒有準備結婚誓詞，他率性、賣關子說，千言萬語都在腦海，當天現場想說什麼、就說什麼了。

李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！（圖／高欣欣提供）

高欣欣父母已在天堂  弟弟說：「姐！好開心你找到幸福了。爸媽一定看到了」
高欣欣的爸爸媽媽都不在了，家中唯一男生，弟弟高子丞開心的想對姐姐說：「姐，人生總有許多風雨，但一切都過去了，看到國超哥這麼愛妳，妳也這麼愛她，好開心妳找到幸福，祝你永浴愛河，像個孩子，好好享受被疼惜快樂！爸媽一定都看到了」

李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖前右一 為高欣欣小時候與弟弟高子丞（後中）。（圖／高欣欣弟弟高子丞提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖前右一 為高欣欣小時候與弟弟高子丞（後中）。（圖／高欣欣弟弟高子丞提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖中 為高欣欣與弟弟高子丞（前一）。（圖／高欣欣弟弟高子丞提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖中 為高欣欣與弟弟高子丞（前一）。（圖／高欣欣弟弟高子丞提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖右三 為李國超。（圖／李國超提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖右三 為李國超。（圖／李國超提供）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）
李國超高欣欣婚宴前心情爆笑曝光，「興趣不同 但我們深愛彼此」。甜喊：我不能沒有她啦！圖為李國超好友AI合成。（圖／翻攝自李國超臉書）

更多三立新聞網報導
台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動
邱澤許瑋甯結婚誓詞催淚動人 心理學家林萃芬：雙向奔赴彼此的愛情典範
粿粿偷吃王子！離婚范姜彥豐超驚人金額曝光 雙方協議條件疑外流
全萬華動都起來了！艋舺青山宮《靈安尊王》生日快樂 4大神蹟震撼曝光

其他人也在看

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 1 天前78
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

造咖 ・ 22 小時前63
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正　長捲髮甜笑有虎牙小酒窩

季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正　長捲髮甜笑有虎牙小酒窩

藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前148
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。

鏡報 ・ 1 天前179
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」

中時新聞網 ・ 4 小時前4
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人　台中監獄回應了

傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人　台中監獄回應了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前420
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」　喊話別再對她錯誤敘述

陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」　喊話別再對她錯誤敘述

【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳

緯來新聞網 ・ 23 小時前41
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐　網驚：含金量好高

狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐　網驚：含金量好高

「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好

中天新聞網 ・ 22 小時前51
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空　陸網也嘆：沒救了

中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空　陸網也嘆：沒救了

天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前59
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」　小倆口超甜互動曝光

太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」　小倆口超甜互動曝光

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4
被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」　自嘲四處飛像空姐

被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」　自嘲四處飛像空姐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林...

FTNN新聞網 ・ 1 天前23
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕

范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕

范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前70
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點　自認「當爸爸很失敗」

屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點　自認「當爸爸很失敗」

中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前4
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前99
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...

styletc ・ 2 天前6
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況

吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況

吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前14
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前28
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前發起對話
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」　見新娘穿拖鞋跑全場做1事

邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」　見新娘穿拖鞋跑全場做1事

邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前2
吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果

吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果

[NOWnews今日新聞]針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對...

今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前72