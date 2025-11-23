獨家》李多慧好想看TWICE「中文看周子瑜學的」 驚吐明年遠大目標

李多慧出席味全龍大巨蛋感謝祭，直呼明年也好想在大巨蛋看TWICE。（圖／李多慧提供）

中職味全龍今（23日）在大巨蛋舉辦感謝祭活動，邀請粉絲球迷們共襄盛舉。其中啦啦隊女神李多慧更帶來精彩的演出，和台下球迷們狂歡，他也感謝球團，能在大巨蛋架設超級大的舞台，一度讓她嚇了好大一跳。

李多慧向《中時新聞網》坦言，來台發展至今3年多，覺得時間過得特別快，尤其是今年也是一切順順利利的度過。談到今年的目標是否達成？她思考許久，直呼「今年我都完成了，因為我100萬（指YouTube訂閱）」，今年對她來說相當特別，包含演戲、表演等等，也對明年充滿期待。

談到Twice睽違10年終於來到台灣開唱，李多慧也成為搶不到票的粉絲之一，她哀號地說「我想去～我真的想去！」原來李多慧在韓國就學期間，就是周子瑜的粉絲，回憶過去在中文系學習中文時，就是看周子瑜的影片，大讚子瑜講話很舒服，本人也很漂亮。期待明年能搶到大巨蛋的票，「我想去！給我票！」

談到今年的目標，最大的就是達成YouTube百萬訂閱，讓李多慧十分高興。（圖／李多慧提供）

談到明年目標，李多慧笑說，每次在台灣都會有意想不到的，而且像夢一樣的目標達成，像是今年順利在台灣出演電影。若真的要說目標的話，會想要了解有關文化方面這部分，「我最近有在了解原住民文化，有機會的話，就會想要更了解去研究這領域」。

一聽到《中時新聞網》記者大讚，「李多慧」三個字已經紅遍大街小巷，幾乎人人皆知，讓她急忙揮手直呼「啊～害羞害羞！聽不懂！」

