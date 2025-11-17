獨家／「李爸水餃」2兒子斷魂 罹癌單親媽難忍淚：20歲生日隔天成忌日

記者林昱孜／屏東報導

「李爸水餃」二兒子在滿20歲隔天自撞身亡，李妻白髮人送黑髮人，再堅強都忍不住落淚。（圖／翻攝李爸水餃臉書）

盧姓婦人丈夫過世後，她在3年前開始接手經營「李爸水餃」，當年就讀國中的3個兒子如今已長大，也會一起幫忙媽媽包水餃。儘管盧婦2度罹癌仍不願向命運低頭，不受他人捐助過日子，走過喪夫之痛，二兒子卻在滿20歲生日的隔（16）日，上班途中自撞身亡，讓她又再次大受打擊。

「李爸水餃」由李妻及3兒子接手經營，雖不寬裕但卻仍樂觀助人。（圖／翻攝李爸水餃臉書）

「我兒子15號生日，16號是他的忌日，做媽媽的情何以堪，他也沒過生日，他說不用⋯滿20歲的生日⋯」，盧婦向《三立新聞網》說到一半，難過的情緒湧上心頭，二兒子如常去上班，卻發生自撞車禍，再也回不來了，一整夜逼著自己入睡，仍然難以入眠，另外2個兒子更是難過。

廣告 廣告

盧婦2度罹癌，已經切除左腎，近日因爲身體不適時常入院，但卻又擔心經濟無法負荷。（圖／翻攝李爸水餃臉書）

盧婦說，3兄弟老大22歲、老二20歲、老么18歲仍是高中生，一直都很乖，自從3年前爸爸離開後，一直不離不棄在身邊照顧自己；當年罹患腮腺癌，經過治療後痊癒，後來又二度罹癌，切除左腎後身體仍不時會出現不適狀況，她也坦言，之前積欠醫院的醫療費用才還完，確實會因為經濟狀況，盡量避免就診。

「李爸水餃」創立時有個令人心酸的故事，老闆過世後由妻子接手經營。（圖／翻攝自李家水餃臉書）

才剛走過喪夫之痛，現在又得面臨白髮人送黑髮人的痛，羅婦雖然過去從不向命運低頭，但再堅強也忍不住掉下淚，希望能夠釐清二兒子騎到人行道，發生自撞的整個過程，儘管再不想接受，也只能接受事實，讓兒子圓滿順利走完人生最後一段路。



更多三立新聞網報導

高雄暴衝1死8傷！餐飲店老闆送餐遭撞斷魂 妻女抵殯儀館悲痛認屍

才走過喪夫之痛又喪子⋯「李家水餃」故事惹哭網！夫妻出貨還曾遭詐萬元

包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

