獨家/李秀媛飛行近38小時到達地球盡頭「南極」罕遇見近千企鵝大隊與未被破壞的大自然生態

李秀媛看見近千企鵝的感動.原來在南極陸地企鵝最大。「南極公約規定」遇到虎鯨要讓路/李秀媛提供

「活到老、玩到老。」在南極看見人類的渺小*/李秀媛提供

李秀媛主持的「繞著地球跑」停播多年，但是她在中廣「綺䴡世界」第21年了，也是到世界吃喝玩樂去旅行，她的旅行腳步始終繼續前行，這次跑到南極，她受訪時說，選擇去南極，因為極端氣候人煙罕至，所以保存著非常完整美好的生態，還可以近距離觀察企鵝孵蛋的的可愛樣子。

當地現在是春天末尾，和臺灣相反哦，南極也是終年冰天雪地。夏天氣溫5度到零下5度左右，不過夏天也有零下的時候，最冷可以到零下26度，但景觀真的無敵美。她第一天就感冒了，但是活動一樣都沒缺席，因為太難得了。李秀媛說，南極大陸不屬於任何國家，這趟行程不簡單，光是飛行時間預計要37、8小時，但是她好期待哦，那是她心心念念的南極。離家第三天，還沒有到達目的地「南極」，感覺是屁股都麻了，終於到達了「探戈的故鄉」。李秀媛說，還真是長知識，「南極公約規定，碰到虎鯨要讓路、減速。」船剎車時，真的看到浩浩蕩蕩一大群。

南極巡航第一天，傳說中的德瑞克海峽，無風無浪一片平靜，船長說「我們運氣太棒啦」，非常難得有萬里無雲的時候 決定提前一天登島，十個人一小艇，上岸的時候跟隨紅旗劃分的區域，企鵝雖然沒有提到什麼公約，但也有規定「企鵝來找你，你要讓路 ，保持5公尺，這時候是他們孵蛋的時候。」

目賭企鵝先生很累呀，來來回回的去找飯，回來餵給親愛的太太，還有企鵝會專門偷別人家的小石頭來築巢，憑著聲音找到自己的家人。她欣喜的說：「真是企鵝大爆發，就說我們人品太好了，同學們也很給力帶著我們巡遊 。」第二天阿根廷首都一日遊，吃了地道的燒烤大塊牛肉，逛了藝術小鎮，感受拉丁民族的熱情，並看一場精彩的探歌盛宴。

有兩天一大早就被船長叫起來，因為即將經過南極最漂亮的水道利馬爾，也是一處最窄只有1600米的峽道，溫度大概是2度左右，天氣晴朗，看著大片的浮冰，真的很感動，大自然的鬼斧神工，偶爾會夾雜著一些冰雪墜落的聲音，專家分享「這是非常難得的好天氣，陽光折射，晶瑩剔透的藍色浮冰。」偶爾上面會帶著一群企鵝，想著他們離家500哩，怎麽回去呀？

船不大，好處是船頭船尾都可看風景，不必耗費太多體能，就能隨時遠眺動人的景色，吃飯一半的時候，船長突然剎車說，「因為南極公約有規定」遇到虎鯨要讓路。不過最給力的是一群金圖企鵝，突然集體出現在水面上遊泳 ，哇！真是目不暇給幾百、上千隻，一點也不害羞的朝他們遊過來！

李秀媛特別提到遭可愛的旅行夥伴們，有的跑了80幾個國家，有的一年出國6 、7次 ，每一位都好可愛友善，旅遊經驗都是不得了，還有好多全家一起來的幸福旅行！實話說，她挺羨慕的！但她沒打算退休，仍是堅持她對自己的要求「活到老、玩到老。」