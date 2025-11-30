獨家／李翊君攻蛋後再爆喜訊！傳巡演明年南征高雄 經紀人回應了

李翊君10月小巨蛋演唱會座無虛席大受好評。寬宏藝術提供／資料照

「情歌傳唱歌后」李翊君今年10月首度攻蛋，舉辦「翊起聽見愛」演唱會，萬人場館座無虛席，從歌聲、節目設計到視覺呈現等，都獲一致好評。演唱會結束後，南部粉絲瘋狂敲碗，希望她能到高雄開唱。《鏡報》今（30日）接獲獨家消息，李翊君此套演唱會有望於明年上半年移師高雄；對此，她的經紀人稍早回應了。

出道38年，李翊君擁有一票橫跨世代的鐵粉，更唱紅〈諾言〉、〈雨蝶〉、〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉等無數經典作品膾炙人口，今年她終於完成歌手生涯的重大里程碑，首次站上台北小巨蛋，當天精彩演出令歌迷回味再三。面對外界頻頻敲碗李翊君南征高雄、地點鎖定高雄巨蛋，她的經紀人感謝各界支持，表示：「粉絲敲碗我們都聽到了，謝謝粉絲，也請大家期待！」

事實上，李翊君每次開唱都吸引滿座觀眾欣賞；她今年小巨蛋演唱會突破以往開唱紀錄，不僅舞台華麗吸晴，每一套服裝造型也都美得令人驚嘆，粉絲大飽眼福之餘，更沉浸在她細膩穩定的經典美聲中，高低音轉換游刃有餘，讓當晚每位觀眾都心滿意足地走出小巨蛋。

其實李翊君為了首次攻蛋，投入大量心力，這場演唱會對她而言更是意義非凡，她當時在台上感性表示：「一路走過來真的受到很多人的幫助，站上舞台的那一刻就有點泛淚，真的很感動。」展現她一貫謙遜又感恩的個性。如今傳出她明年將於高雄開唱，無論場館選在雄蛋或高流，若演唱會消息屬實，屆時勢必掀起歌迷搶票潮。

