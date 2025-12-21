獨家／李芷婷父親失智症！4年前曾摔傷腦 醫嘆：高出常人4倍的風險

記者施春美／台北報導

歌手李芷婷的父親2021年頭部遭受重創，之後病況逐漸好轉，但時隔4年，他今年9月至10月間確診失智症。醫師顏君霖表示，中、重度以上的腦損傷者，會較平常人高出2～4倍的失智機會。「此外，失智年齡也會提早，年紀越大受傷，產生失智風險越高。」

李芷婷父親目前年紀約65歲，在2021年春節前意外摔傷，頭部遭受重創，原先腦部恢復狀況良好，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷透露，其父親今年突然頻繁出現癲癇症狀，藥物也難以控制，進一步檢查後確診失智症，讓她相當難過。

基隆長庚醫院神經外科主任顏君霖接受《三立新聞網》採訪時表示，腦部受重創與失智症關聯性很高。中重度以上的腦損傷會比平常人高出2~4倍的失智機會。有關腦損傷者的中風機率，有研究發現，甚至高出8倍。

顏君霖並表示，腦部曾受重創的人，不只罹患失智症的危險性增加，「失智年齡也會提早。」年紀越大時腦部受重傷，日後失智風險就越高。

台灣失智症協會也指出，嚴重頭部外傷是阿茲海默症危險因子之一，腦部曾經受到重創的人，日後罹患阿茲海默症（最常見的失智症）的風險是一般人的4倍以上。

