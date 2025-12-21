獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲

記者徐珮華／台北報導

李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。

李芷婷父親4年前意外傷及腦部，如今又確診失智症。（圖／翻攝自李芷婷臉書）

李芷婷父親現年約64、65歲，原先腦部恢復狀況良好，未料今年突然頻繁出現癲癇症狀，藥物也難以控制，進一步檢查後確診失智症，讓她得知消息當下瞬間爆哭，「天啊，我才25歲，我爸就失智了。」病情較嚴重時，父親甚至對著她喊姊姊的名字，對此她只能耐心解釋：「我是芷婷，我是唱歌的妹妹。」

除了心疼父親病情，李芷婷也十分不捨身為主要照顧者的母親。她曾看見母親忍不住對父親發怒，坦言一開始會感到心痛，但也逐漸理解，「任何長照家庭都會經歷這樣的事情，耐心會不斷被消磨，但同時也會因為愛他、想要他變得更好，盡這個責任心。」至於自己是否曾在照顧父親時情緒失控，她斬釘截鐵否認，「我跟我爸感情超好的，幾乎沒理由動怒。」

李芷婷與父親感情相當好，工作之餘也會定時返家探望。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李芷婷姊姊已婚、哥哥在雲林擔任警察，三姊弟早有共識，只要有空就會回家探望父母。她也與公司討論，工作空檔或恰好回到家鄉台中演出，便會順路返家陪伴。由於擔心母親長期承受照顧壓力影響身心狀況，家人決定自明年起聘請專業人士協助照顧父親，分擔生活重擔。

歷經父親腦傷與失智打擊，李芷婷深刻體會人生無常，也更加珍惜身邊每一位真心對待自己的人，感性表示：「我現在還能坐在這裡，真的是因為很多人幫助我，所以我很珍惜，也一定會珍惜未來。」此外，她透露家族有胃部方面遺傳問題，自己目前尚無大礙，但已開始特別注重養生，提前為健康做準備。

