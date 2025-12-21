獨家／李芷婷17歲爆紅！挨轟「瞎妹」陷自我懷疑…親吐轉念關鍵

記者徐珮華／台北報導

李芷婷17歲起陸續參與歌唱選秀節目《聲林之王》、《中國好聲音》打開知名度，爆紅背後不免承受外界大量評價。日前她推出全新創作專輯《海的模樣》，其中歌曲〈燒成灰燼〉記錄自己面對壓力、跌倒後重新站起的心境，深受觸動並險些在MV前置會議落淚。近日她接受《三立新聞網》專訪，也分享一路走來的心路歷程。

李芷婷出道8年承受不少負評，其中「瞎妹」、「玻璃心」、「不適合待在演藝圈」讓她印象深刻。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李芷婷出道8年，曾被貼上「瞎妹」、「玻璃心」、「不適合待在演藝圈」等負面標籤，讓她一度陷入自我懷疑：「我真的是這樣子嗎？」她坦言過去對於公眾人物的想像，是必須陽光、正面，不能輕易顯露內心的脆弱，因此即使難以適應被放大討論與檢視，也選擇將所有感受壓抑在心底。

然而，隨著接觸大量惡意攻擊，她逐漸意識到自己所認知的美好世界正在崩解，因此變得更加理性，也發現若一味將情緒壓在心底，反而會讓自己受傷，於是開始向哥哥傾訴心事。此外，她透過大量閱讀與冥想調整心態，其中一篇文章提到每個人行為背後，都有一整套邏輯或環境因素，這樣的想法讓她不再那麼在意外界惡評，「反而會思考他們到底經歷了什麼，所以才會因為看到我，就得出這樣的結論、留下這些評論。」

李芷婷〈笑一笑就好了〉MV回顧出道8年歷程。（圖／翻攝自李芷婷YouTube）

李芷婷坦言，曾有段時間因為心理創傷，難以面對過去的一切。如今學會看淡，她在新歌〈笑一笑就好了〉MV中，邀請熟悉的親友一同回顧自己一路走來的畫面，有感而發表示：「以前對於唱歌的感覺跟現在很不一樣，那時候很天真、很青澀，我很開心這一切都有被記錄下來。」

睽違5年推出新專輯，李芷婷很開心能收到來自外界的正向回饋。只是對於被盛讚「拯救華語樂壇」，她謙虛笑說不敢當，「同期有很多很厲害的歌手，希望我們這一代的歌手都可以繼續努力，在各自的路上持續發光。」

