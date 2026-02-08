獨家／李雅英見面會突宣布「重大喜訊」許光漢「無預警現身」粉絲全笑翻

娛樂中心／蕭翰弦報導

韓籍啦啦隊女神李雅英今舉辦粉絲見面會，現場勁歌熱舞。（圖／記者蕭翰弦攝影）

韓籍啦啦隊女神李雅英有「全民表妹」之稱，她於今（8日）於台北三創舉辦首度個人粉絲見面會同歡，同時超過500位粉絲為她慶生，明天生日的她一掃近日陰霾，先是帶來一曲勁舞讓全場球迷粉絲嗨翻，更與粉絲們玩遊戲，中文越來越溜的她基本上皆以中文互動，還開玩笑問說「怎麼你們好像聽不懂的感覺？」笑翻全場。

李雅英當場正式宣布「重大喜訊」，在生日當天將推出個人影像紀實寫真。（組合圖／記者蕭翰弦攝影／尖端出版提供）

不僅如此，她更獻出空姐造型影片，更首度演唱自己的歌曲《狐狸呀》，驚喜橋段中，沒想到心儀的男神許光漢竟出現在影片中為她慶生，怎料3秒過後定睛一看，原來是AI生成影片，讓她當場跺腳傻眼，不過隨後多位啦啦隊女神接連為她慶生，讓她相當開心。

李雅英身穿她最愛的天藍色現場辣跳勁歌熱舞超寵粉。（圖／記者蕭翰弦攝影）

李雅英第一本影像紀實寫真畫面釋出。（圖／尖端出版提供）

李雅英寫真中也包含男友視角襯衫風。（圖／尖端出版提供）

此外，就在氣氛最感人的時刻，雅英親自為現場的粉絲送上一份驚喜大禮，正式宣布「重大喜訊」：即將推出在台首本個人影像紀實《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》為了回饋支持者們長久以來的守候，雅英特別選在見面會揭曉這份大禮，將醞釀已久的心意化作特別驚喜，獻給所有一路陪伴她的粉絲。

李雅英寫真將於2月9號的生日當天正式推出。（圖／尖端出版提供）

該本寫真書將於2月9日中午12：00生日當天上市，她更特地公開封面造型，將250 個瞬間，組成一部屬於雅英的「心動電影」，出版社更釋出照片，從宜蘭山間到苗栗海岸邊，影像如同電影分鏡般，勾勒出她在這片土地上最真摯的情感，讓粉絲會不僅備感溫馨，更因推出寫真而又驚又喜！

