獨家》杜絕狼醫洗白！衛福部長支持修法：醫師懲戒定案前，研議「暫時停權」
狼醫判刑、醫美致死傷頻傳，今年醫病互信大破裂，暴露出現行醫師懲戒制度失靈、資訊不透明的窘境。衛福部除允諾2026年1月起可查醫美醫師資格、全國近5年懲戒結果，部長石崇良更表態支持前部長薛瑞元的建議，將研議修法制定「懲戒處分前的暫時性措施」，以保護潛在的被害人。
近年狼醫性侵、醫美致死屢犯、販賣假藥等案件屢屢登上媒體版面，社會大眾意識到，原來醫師懲戒制度形同虛設，醫界自律淪為空談，病人被蒙在鼓裡，暴露在危險中。
總要等到受害人向民代陳情、媒體大肆報導，或曠日費時的司法判決出爐，地方衛生局才會啟動懲戒程序。
涉犯重大傷害的醫師可以改名、轉移陣地、照常執業不受限制，加上各地懲戒標準不一，懲戒結果藏在各地方政府公報，民眾想查詢自保，難如大海撈針。
醫師立委王正旭本週為此召開公聽會，衛生福利部前部長薛瑞元、法界、醫界、病團及婦團代表，大都對醫師公會及衛生局過往的作為表示失望，呼籲衛福部盡速修法，制定「懲戒處分前的暫時性措施」、明定懲戒相關資訊公開範圍。
公聽會隔日，衛生福利部部長石崇良接受《康健》採訪時表示，他也認為有必要訂定「懲戒處分前的暫時性措施」，並承諾將請醫事司充分參考各界意見、國外作法，盡快研議能兼顧醫病雙方權益的作法。修法通過前，衛福部官將網設置查詢專區，彙整全國各地5年內已公開的懲戒結果，預計2026年1月起，民眾上專區即可輕鬆查詢。
遭各界批評不自律，醫師公會喊冤
《醫師法》第25條明定，若醫師利用業務機會犯罪被判刑確定、執行業務違背醫學倫理、重大或重複過失、過度用藥或治療，地方醫師公會或衛生局都有責任將醫師移付懲戒。但攤開過去5年衛福部處理的14件懲戒覆審案，移付懲戒的全都是地方衛生局，沒有一件是醫師公會移付。
「數據會說話，這代表醫師全都自律甚嚴嗎？我們不得而知，」專精家事與高齡權益的知名律師賴芳玉表示，醫師有懸壺濟世的形象，社會地位崇高，要討論懲戒非常難，但如今醫療行為高度商業化，愈來愈接近消費，有過度醫療情形，因此更有迫切必要討論醫師懲戒制度與資訊揭露。
參與《醫師法》2002年修法納入懲戒制度的薛瑞元，也對醫師公會等組織相當失望。
他說，當初將「不必要的過度用藥或醫療」放入應移付懲戒的情況，是希望給醫界一個保護健保點值的「武器」，用來制衡衝高服務量的行為。現在看來，醫界根本不想用這個武器，醫師公會沒有足夠成熟的道德勇氣，可以肩負起將自己人移付懲戒的責任。
面對各界責難，醫師公會全聯會代表喊冤說，地方公會無權調查，停權對醫師來說不痛不癢，更管不了遷移去其他縣市執業的醫師，更何況有時問題出在衛生局選擇「輕輕放下」。
曾在台北市醫師公會服務的醫師公會全聯會法規委員會召集委員周賢章表示，他看過手術重大疏失、被判刑確定的醫師，衛生局竟決定不予懲戒，但醫師公會無法請求覆審。
根據現行制度，只有認為懲戒太重的醫師可以向衛福部提覆審。關於這點，薛瑞元也認為有必要修法，賦予醫師公會向上提覆審的權利。
保護潛在被害人，懲戒出爐前暫停部分醫療業務
懲戒需要一段時間的調查才會有結果，這段期間，醫師如果如常接觸病人，可能衍生更多受害人，但若限制醫師執業，也有侵害工作權之虞。要兩者兼顧，長庚大學醫務管理系教授、美國華盛頓大學法學博士林欣柔建議可參考英國醫學總會（General Medical Council, GMC）的作法。
林欣柔表示，GMC以公共利益及病人安全為最高指導原則，代表國家管理醫師，擁有獨立的監督委員會，可透過病人、家屬、醫院、主管機關接收訊息，初步篩查後，再決定要不要展開正式調查。
調查期間，會考量事件風險及嚴重性、病人及當事醫師的利益，做出符合比例的「懲戒處分前的暫時性措施」，對醫師暫時停權或限制執業範圍，並對外公布部分資訊，等到最終懲戒結果出爐，才完整公開資訊。
「要保護潛在被害人，我非常贊成這樣的制度！」薛瑞元提醒，不只是《醫師法》第25條規定的情況需要暫時性介入，第28之4條規定的違法行為（執行不得執行的醫療行為、使用禁藥、租借證書、雇用密醫、出具不符事實的證明），在處分確定前也要先停止醫師業務，才能阻止有風險的行為。
暫時性措施的內容，可授權主管機關去明定，例如某期限內不得從事某些高風險行為，但應遵守「最小侵害原則」，以免過度侵害醫師權益。
懲戒資訊公開、程序透明，也要追究醫院診所責任
衛福部醫事司在公聽會上強調，今年7月已經發函給全國衛生局和醫師公會，重申性平事件（權勢不對等關係下的不當性別互動）也需要移付懲戒。但在場醫師團體並不買單，認為光靠重申現行制度，根本解決不了任何問題。
根據2024年台北市醫師職業工會調查，工會秘書徐維琪指出，若選擇走院內性平程序，調查決議、理由與結論，連當事人都未必拿得到，最後往往是受害者自請離職收場，反而找民代、媒體爆料才有用。此外，全國各地的醫療體系、勞政、衛政與醫師懲戒制度之間，進度不通且資訊不透明，更沒有任何機構或組織被規定要主動追蹤案件進度、啟動倫理調查，審查人員的資格、會籍或執照。
工會呼籲衛福部修訂《醫師懲戒辦法》，明定懲戒案件由誰啟動、權限如何、怎麼跨機關銜接，包括各項程序的時間點、委員組成性別比，都要明確規範。衛福部也要盡快採國外做法，將懲戒案件進度與結論，全面統一上網公開，以確保程序透明、可追蹤。
薛瑞元則提醒，除了懲戒醫師個人，更要追究醫療院所責任。以醫美手術嚴重疏失導致死傷的案件為例，處罰做手術的醫師之後，如果診所就是不聘請麻醉專科醫師，下次換個人執刀，還是可能會發生一樣的悲劇。
（本文諮詢專家：衛生福利部部長石崇良、衛生福利部前部長薛瑞元、律師賴芳玉、長庚醫管系教授林欣柔、醫師公會全聯會法規委員會召委周賢章、衛福部醫事司副司長劉玉菁、臺北市醫師職業工會秘書徐維琪）
延伸閱讀：
台大醫院性騷爭議連環爆！從住院醫師到科系主任，白色巨塔掩蓋了什麼？
老化有藥醫？專家揭長壽密碼：50歲後服用「這種藥」或許能抗老
2026年新制上路！勞保老年給付請領、家庭照顧假、公費疫苗，最新政策一次看
其他人也在看
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 5
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 107
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 142
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 7
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 6 小時前 ・ 74
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 61
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 7
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 39
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 271
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5