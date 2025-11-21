【獨家】杜絕直美醫師》回PGY恐掀「5000元賣值班」亂象 醫師真心話曝光

衛福部為杜絕醫美醫療糾紛頻傳，祭出新政策，要求未受畢業後一般醫學訓練（PGY）的醫師要回醫院受訓，消息一出，引爆醫美診所圈，一名醫界人士私下向本報直言，會選擇轉往醫美的醫師就是為了比較好的待遇和生活，「他們回去補2年PGY，可以賣值班，讓剛畢業的PGY醫師看到醫美高收入，會不會讓更多醫師想離開醫院？」

曾拿下婦科專科執照，卻轉往醫美執業的醫師潘貞諭也坦言，即使真的回到醫院，他們能做甚麼？真正缺醫師的內科、外科、婦產科、兒科、加護病房，醫院真的敢讓他們值這些班嗎？醫師們的生活品質、薪資都跟不上自費市場，真正根源應該是要改革制度，吸引醫師們回到醫院服務。

直美醫師回PGY 賣值班換生活

衛福部11月14日公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，規定未經畢業後一般醫學訓練（PGY）的醫師不得直奔醫美診所執業，目前執業中約600位未經PGY訓練醫師新法上路後，必須回醫院完成2年訓練，最快明年元旦上路。（延伸閱讀：600位沒完成住院訓練醫師要小心 衛福部要「杜絕直美」拚明年元旦上路）

面對衛福部新政策，在醫療圈引起熱議，一名不願具名的醫界人士說，會到醫美執業的醫師多是為了更好的待遇與生活，相比剛畢業進入PGY的住院醫師們，要回來補2年PGY的醫美醫師經濟條件一定好很多，有資本「賣值班」，請其他PGY醫師們代值班，一班出5000元，也會有人願意幫忙值班。

醫界人士提醒，當剛畢業的PGY醫師們，在醫院看到未來臨床的生活充滿挑戰，薪資、生活可想而知的差時，從醫美回流受訓的醫師們，讓他們更加容易看見醫美診所的高收入以及更好的生活品質，會不會讓更多未來的醫師想要離開醫院？

直美醫師回訓 醫院面臨挑戰

潘貞諭是最後一屆7年制醫學系學生，在台大醫院歷經1年PGY、4年專科訓練取得婦科專科執照，但最終選擇赴醫美產業執業的醫師。潘貞諭表示，目前醫美界醫師們討論新制的爭議，不少醫師認為不少直美醫師執業已久，在醫美領域已相當有經驗，突然被叫回去當2年住院醫師，不符合比例原則。

「即使真的回到醫院，你能做甚麼？」潘貞諭指出，剛畢業、考到國考的醫學生進入大醫院接受PGY訓練都會非常認真，因為後面要申請專科訓練，臨床表現就要好；但從醫美領域回到醫院接受PGY訓練，心境完全不同，真正缺醫師的內科、外科、婦產科、兒科、加護病房，醫院真的敢讓他們值這些班嗎？

潘貞諭則說，健保體制下，醫師們的生活品質、薪資都跟不上自費市場，也因此在她完成婦科訓練後，即使取得專科執照也最終選擇到醫美診所執業，健保給付制度應該要跟上自費市場，才能夠真正的從根源吸引醫師們回到醫院服務。

PGY空缺有多少？衛福部還在盤點

目前台灣每年增加1000多名醫學生通過國考，若非直美，就須進入教學醫院接受PGY訓練，若增加600位回流醫師，台灣教學醫院是否有足夠量能，可以接受暴增的住院醫師？衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，全台每年PGY名額都會進行討論與核定，每年的限額都不同，目前教學醫院的訓練量能，其實都遠大於現行核定的名額，全國訓練總量是足夠的，目前正在盤點，不日將公布。

劉玉菁強調，PGY養成的核心都是一致的，強調博學、全人、全科訓練，確保醫師具備基礎臨床能力。依照PGY程序，各醫院本來就會有不同的缺額與空缺，需要補訓的人只要去申請即可。醫院也會依照需求與人力進行面試與安排。全國PGY訓練醫院其實都有名額空著，不論是剛畢業、或是要回流補訓者，都有相應機制可以申請。（延伸閱讀：杜絕直美醫師》未來醫美診所做抽脂、削骨、全身拉皮 得先通過評鑑）