獨家／東區商圈「窗戶從6樓墜下」 釀外送騎士受傷

窗戶從6樓降落，砸在外送騎士腳旁邊，玻璃碎片四處噴濺。（圖／東森新聞）





今天（9）中午12點多，台北東區商圈突然有「超過一公尺的窗戶」從天降，一名外送員被玻璃碎片波及，還差點被砸中。附近民眾聽到巨響，抬頭一看，窗戶居然是從6樓墜落。社區透露，現在6樓是空屋，最近正在整修，研判是風大造成窗戶掉落，好險沒有砸到人。

中午12點多，綠燈亮起，騎士們才往前騎，碰的一聲，一塊窗戶從天降，砸在外送騎士腳旁邊，還往前滑行，玻璃碎片四處噴濺。被波及的外送騎士隨即把車停路邊，民眾目擊不敢置信，紛紛抬頭看，原來這扇窗是6樓墜落砸在斑馬線上。

廣告 廣告

附近民眾：「是一個很大的聲音，我們以為是車禍，我們就往那邊看，一片窗戶在地上，外送員一直在看他的輪胎、車子有沒有事。」

事發就在台北東區商圈捷運忠孝敦化站附近，第一時間社區保全聽到民眾說「你們有東西掉下來」，趕緊清掃。當時砸下來的窗戶長約110公分、寬約90公分，初步估計超過5公斤，就這樣砸了下來，而現場還有一些碎玻璃沒有掃完，但已經裝了一大桶。

根據調查，這棟社區屋齡約43年，而原本在6樓的公司，今年6月已經搬離，空屋歸還給屋主。

社區保全vs.記者：「他們現在就是裡面在把隔間全部重新再用過，（所以今天有施工嗎），今天沒有，今天沒有，星期六、星期天沒有。」

附近民眾：「我們在想因為最近風很大，他（屋主）窗戶沒有關，所以應該是從那一側風灌進來，那一片就直接噴下來。」

尤其受到颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署也針對台北發布陸上強風特報，可能發生平均風6級以上或陣風8級以上。風呼呼吹，窗戶從天降，儘管這不在建築法規範的範圍，但屋主應該善盡管理維護職責，若砸傷人非同小可。

更多東森新聞報導

就是這扇！ 羅浮宮竊案「破損窗」暴紅 成新打卡點

飛行途中機長驚見窗戶「有裂縫」 飛機返回那霸機場

西門町2樓員工爬外牆擦窗 踩破隔板墜地送醫

