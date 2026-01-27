獨家／東區快刀手「滑雪」違規！疑誤闖纜車禁區挨轟

人稱東區快刀手Dary，不只頭髮很會剪，還很會滑雪。（圖／翻攝自當事人IG）





不少藝人、網紅、模特兒指定的髮型設計師，人稱東區快刀手Dary，不只頭髮很會剪，還很會滑雪。但近期他卻發了一段影片，疑似要搭雪場的吊椅纜車，卻遭到人員阻擋。大家誤以為，他是被惡意對待，但經追查發現，原來是他違規闖入纜車下方，才會遭到人員沒收纜車券。

設計師網紅「東區快刀手」Dary：「幫我錄一下，錄一下。」

才開口要身旁好友幫忙錄，下一秒想往前被阻擋，他一手推回去，這還不夠。設計師網紅「東區快刀手」Dary：「不要碰我，不。」

雪場人員以肉身阻擋，出手制止這讓男子一秒內，拉高分貝情緒激動。設計師網紅「東區快刀手」Dary：「喔，救我救我。」

但雪場人員不給搭吊椅纜車也不是沒原因。滑到一半突然壓低身體，越過繩子緊接著還穿越纜車，被質疑是闖入非開放的野雪區，但這還沒完。這一滑一路滑到纜車正下方，疑似被雪場巡邏人員逮個正著，才會禁止他再搭吊椅纜車。

第一時間，男子坦承是自己判斷失誤，誤入非開放區域，但強調應該被公平對待，說已依正式管道溝通工作人員的拉扯，但是日本民眾不領情，反批他被抓到了還不承認，然而這樣的留言，也被民眾說太丟臉。日本滑雪教練小廖：「越線基本上就是要承擔相應的責任，他遇到的這個雪場人員取締比較嚴格，就會真的去跟他說，你違規了我要沒收你的纜車券，其實都寫在滑雪場規章裡。」

追蹤調查，位在長野白馬地區五龍滑雪場，因為腹地寬廣且雪道達15條，全長還有5000公尺，吸引不少觀光客前往體驗，然而這名頗有名氣的，自稱是東區快刀手，不少藝人、網紅、模特兒，指定髮型設計師，自己先發文卻引發批判再刪文，截稿前仍沒有回應。

滑雪有快、有帥、有刺激，結果疑似帶頭違規，換來的不是好評，而是滾雪球般的批評聲浪。

