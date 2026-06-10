獨家／東區連鎖燒肉突爆火花！店員慌拿「一盆水」滅火 情侶嚇瘋：命差點沒了

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連鎖燒肉店用餐區冒出濃煙，爐具還冒出火光，男店員走到現場，第一時間卻未見緊急應變握施。畫面翻攝threads f1onal1n

台北市東區一間連鎖品牌燒肉店9日下午驚傳火警意外！一對情侶用餐時，烤爐突然冒出大量濃煙，還看到爆燃的火花，濃煙迅速觸發警報器，所幸他們緊急逃離，無人傷亡。在場民眾指出，現場員工初期應變顯得慌亂，一度嘗試以水盆處理火勢，第一時間未見有效使用滅火器，引發外界質疑緊急應變的SOP是否完善。

當事民眾在社群平台發文指出，9日下午2時許的離峰時段，只有他們情侶這組客人用餐，當時發現餐桌下方出現大量煙霧，隨後看到瓦斯烤爐區域起火燃燒，甚至產生爆炸與火花噴濺情況，女店員一度拿水盆試圖滅火，但應變顯得慌亂，滅火器雖在附近，卻未能即時採取有效應變措施，只能讓顧客盡快緊急撤離，一邊道歉一邊表示「不用付錢」。

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事件曝光後，引發網友熱議，不少人質疑店家是否具備完善消防訓練與自衛編組機制，也有人指出燒肉店常見油脂累積、排煙不良等問題，若未定期清潔恐增加火災風險，呼籲餐飲業應落實初期滅火與緊急應變教育訓練。

連鎖燒肉店用餐去冒濃煙，女店員捧著一盆水試圖滅火(右)未果，挨批反應能力不足，店家事後在社群張貼公告，說明因「設備維修」暫停營業。畫面翻攝品牌fb粉絲專頁(左)、threads f1onal1n(右)

品牌集團行銷企劃部主管事後透過私訊向消費者致歉，表示同仁面對突發狀況一時慌亂，未依公司SOP進行應變處理，總部在接獲通報後，已立即暫停該店營業，並於隔日閉店，進行全面的設備檢修，同時也會加強員工災防應變訓練。

品牌公關主管今日(10日)進一步對《鏡報》記者說明，初步研判疑與爐具或抽風排煙設備異常有關，當下已立即用滅火器自行撲滅火勢，目前門店已停業檢修，待設備確認安全無虞後才會恢復營運。公關強調，此事件攸關公共安全，絕對不會忽視，已全面盤點設備並重新檢查，避免類似情況再次發生。



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