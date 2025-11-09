獨家／松山車站月台「漏水」 被滴乘客嚇：水怎來？外頭沒下雨

台鐵松山火車站候車月台發生漏水事件。（圖／東森新聞）





台鐵松山火車站候車月台發生漏水事件，不少乘客搭乘手扶梯下來，都被滴到水，擔心接下來鳳凰颱風要來了，漏水問題沒處理好，風雨一來可能釀成更大的危險。台鐵最新回應，是月台上方出租業者的截流槽滲漏才導致漏水，已督促業者完成改善。

滴滴答答的水，打在倒掛的雨傘上，往上一看，水滴不斷掉落，民眾搭乘手扶梯下來，經過都可能被滴到，外頭明明沒下雨，北市松山車站候車月台內卻開始下雨。

當事民眾卓先生：「我在搭手扶梯，下去月台的時候，其實我是整個被水滴到的，就是那個手扶梯上面的天花板也有漏水，而且手扶梯上面的水，是還蠻大一片的，所以就是那種躲也躲不掉的。」

漏水時間在8號上午，早上7點鐘左右，民眾無奈搭乘手扶梯，全身卻被滴滿水，台鐵第一時間雖然有拿水桶跟雨傘接水，認為處理方式可以更好。

當事民眾卓先生：「台鐵可能知道那塊漏水，結果他卻沒有把可能，那個手扶梯就是先暫停使用，因為畢竟他是電動的，看到還蠻多乘客，陸陸續續（手扶梯）下來，每個人都被滴到。」

民眾：「應該要派一個，派員來這邊把，漏水的地方先圍起來，比較不會影響到使用來往的民眾。」

回到事發地點，不少管線就在上方，但會漏水是因為管線破裂，還是有其他原因還有待釐清。

時隔一天，直擊漏水地點，相關人員到場查看狀況，漏水狀況暫時排除，台鐵表示，漏水原因並非雨水導致，是月台上方出租業者截流槽滲漏導致漏水，已經督促業者完成改善，針對電扶梯碰水，有漏電疑慮表示，電扶梯設有漏電保護裝置，偵測到漏電時，會自動切斷電源避免觸電危害。

