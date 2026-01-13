獨家》板橋加油站引火焚身殃及旁人未脫險 犯案動機待釐清

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓男子9日晚間到板橋一處加油站淋油引火自焚後，衝向、撲倒鄰近的曾姓運鈔車保全員，兩人都灼傷，除造成曾某全身15％灼傷，林嫌仍因傷重在加護病房中，檢警目前仍待林嫌傷勢穩定才能了解犯案動機。

據了解，林嫌9日傍晚搭公車到台灣中油板橋民族路加油站對免，違規穿越馬路，走進加油站後，趁站員不注意，直接掄起加油槍自淋汽油，隨即點火，點火後疑似因疼痛難耐，竟撲倒在一旁加油的運鈔車曾姓保全員身上，消防員趕抵時也撲向消防員，被警方、消防員聯手制伏。

由於林嫌與曾男都灼傷，雙雙送醫，曾男到院被檢查出15％灼傷，林嫌因大面積灼傷，仍在加護病房，警方向醫院了解，表示病情仍不穩定，仍無從就訊林嫌，釐清動機。

據了解，林嫌涉及毒品、竊盜案剛出獄，為社會邊緣人，犯案後家人都不願理會，警方初判為林嫌出獄後，無法適應與社會脫節，情緒低落，導致犯案，但動機仍待調查釐清。

