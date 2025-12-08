獨家／板橋府中商圈氣爆 恐是4瓦斯鋼瓶開關未關釀禍

記者莊淇鈞／新北報導

氣爆瞬間招牌及玻璃被炸飛20公尺遠。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷。據了解，放置在員工休息室隔間內的4桶瓦斯，4個開關在打烊時並未關閉，僅關閉分接串聯後的開關，因此不排除造成這次氣爆原因，是因為瓦斯桶與開關間的管線漏氣所造成。

氣爆後消防隊到場進行搶救。（圖／翻攝畫面）

據了解，氣爆後消防人員進入現場時，氣爆現場的4桶瓦斯開關是未關上的，僅關上瓦斯線路串連後的開關，因此造成氣爆的關鍵在於桶裝瓦斯鋼瓶到開關間的管路有瓦斯外洩，但確切的外洩原因及外洩處，還待後續火調人員後續調查釐清。

定食8表示，發生當下立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。事故造成5名路人受影響送醫，目前都已清醒並陸續離院返家，公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。後續與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。

新北市政府工務局表示，土木技師初步現場勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

