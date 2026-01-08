獨家／板橋「特色」蛋餅多！ 名店突喊「年後歇業」 老饕哀號

板橋一家爆漿蛋餅老店宣布年後歇業。（圖／東森新聞）



新北板橋特色蛋餅非常多！有痛風系早餐，包括鮮蚵蛋餅、龍蝦蛋餅。也有主打營養系，把多達30種蔬菜加進蛋餅。但一家爆漿蛋餅老店，最近卻宣布年後歇業，讓老饕好不捨。

外頭天氣真的好冷，對很多人來說，一早的能量當然就是要從早餐開始，而板橋人吃早餐不少人會想到這一家蛋餅店，因為他們主打的就是爆漿蛋餅。

有別於其他爆漿是牽絲的起司，板橋這家爆漿蛋餅，這爆的是半熟蛋，口感上，不只更沒負擔，還多了點甜味，從整個製作過程來看，這爆漿蛋餅，除了餅皮是店家，自己擀。當中還會加九層塔增加氣味，然而最重要的關鍵是店家特製醬料，只是想吃到在地早餐美食，動作可要快，因為業者公告將要在年後結束營業。

廣告 廣告

爆漿蛋餅業者李庭虹：「每一個早晨，就是每一個手工的現桿，我覺得多少都有感情在，那捨不得當然會啦，但是沒辦法大環境的影響。」

不捨心情全寫在臉上，不過無奈受到大環境影響，包括油電漲、成本漲、租金漲，實在HOLD不下去。不過講到蛋餅，板橋競爭力實在不小，其中這一家。

美食網紅貪吃鬼涵涵：「你能想像嗎綠竹筍，還有香菜可以包進蛋餅。」

網紅網美都曾推薦介紹的這家傳統豆漿店，主打有益健康的食材，都能包進蛋餅，包括蘆筍、青花筍、筊白筍、玉米筍、金針、絲瓜、豆腐、水蓮、娃娃菜等，都是超夯蛋餅系列。除了這一家，位在文化路上的這家豆漿店更狂，這蛋餅餡料已經快滿出來，裡面竟然是超大顆鮮蚵，另外還有痛風系龍蝦蛋餅，光看就讓人流口水。

早餐蛋餅超怪超獨特，成了板橋地方特色，不過面對物價成本上漲，好多業者努力苦撐，想再品嚐這老味道，要把握年後就剩回憶。

更多東森新聞報導

名粥少一家！ 新北必吃宵夜「金玉鹹粥」無預警歇業

「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運

在地人不捨！台北「神級小火鍋」將熄燈 老闆親吐原因

