獨家／林予晞誤闖「大安區貴婦班」！穿睡衣邋遢現身：我以為只是去放鬆

記者宋亭誼／台北報導

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，女星林予晞飾演神秘的資深專員「嵐姐」，為完美呈現角色狀態，還特地添購頌缽在家練習，並研讀頌缽相關論文，她接受《三立新聞網》專訪分享上頌缽課的經驗，也意外曝光她混入貴婦圈的趣事。

林予晞為戲學習頌缽，形容自己「公器私用」到極致。（圖／記者趙于瑩攝影）

林予晞因為角色需求接觸到頌缽，特地撥空去上老師平時對外開設的課程，當天課程剛好辦在大安區的蛋黃區，現場幾乎八成是貴婦，大家妝髮完整、打扮精緻，和她形成強烈對比，「我穿得很像睡衣，然後亂七八糟去，因為我想說就是去那邊打坐放鬆。」不過當天也有零星幾位打扮同樣隨性的學員，林予晞笑說，雖然彼此不認識，卻莫名有種「自己人」的感覺，大家也不約而同坐在比較旁邊的位置，讓她感到很有趣。

廣告 廣告

林予晞意外混入貴婦圈，感到格格不入。（圖／記者趙于瑩攝影）

林予晞坦言，因為角色接觸頌缽後，自己也深深被吸引，巧合的是，當時正在攻讀社會學碩士學位的她，當學期修的正是宗教社會學，她最後乾脆把頌缽當成研究對象寫成論文，「一石二鳥，我作業交的出去，然後角色也能夠有學習。」

即便角色已經殺青，林予晞仍持續把頌缽融入日常生活，「我如果人覺得不太舒服或睡不著的時候，我會敲一下」，不只如此，她後來還入手同樣以聲音與震動帶來療癒的手碟，透露自己現在看樂譜能敲出《哈利波特》的旋律。

林予晞對命理頗有研究。（圖／記者趙于瑩攝影）

林予晞平時也熱衷研究命理、占星與紫微斗數，雖然外界普遍將頌缽與這些一併歸類為「玄妙」範疇，但在深入研究與實際使用後，她認為兩者截然不同，「紫微跟命盤是需要去做計算，但是頌缽比較像是要用身體性的東西治療，我在研究上面是會把它分開。」

針對外界認為頌缽可能會「招鬼」，林予晞完全不忌諱，「其實我也研究過了，我去看相關論文，研究魔法、儀式然後藝術的關係。」她指出，這類儀式在古代社會或許曾經帶有宗教或魔法意涵，但經過數千年演變，其實早已與原本意義剝離，對她而言，她更傾向把頌缽視為一種療癒或運動。

更多三立新聞網報導

阿Ken不要看！安心亞絕美婚紗照曝光 男方身份竟是「高帥律師」

獨家／藝人砸錢偽造病歷！謝章穎談「閃兵風暴」一句話吐實：我沒錢

許光漢傻眼！合照于美人重度美肌「被修成小炳」 網：我幻滅了

猥褻未成年被判刑！《原子少年》小孩「連喊2次對不起」消失3年突發聲

