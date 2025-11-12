獨家／林予晞開轟黃子佼！周冠威「第二眼看見她」正義俠女

周冠威執導全新懸疑校園電影《自殺通告》。（圖／東森娛樂）





《時代革命》金馬得主周冠威執導全新懸疑校園電影《自殺通告》，探討在高壓與絕望的教育制度下，整個世界成為一個荒謬無比的狀態，且「自殺不是禁忌」而是能公開談論的議題；歷經8年終於誕生本片，周冠威接受《EBC東森娛樂》專訪坦言林予晞當初不是首選，但在看見她為「黃子佼涉購買持有兒少性影像案」勇於譴責後，此舉深深吸引他。

周冠威非常欣賞林予晞正義凜然的俠女性格。（圖／東森娛樂）

回憶起當初選角過程，周冠威導演一開始從監製林配儀提供的眾多女演員照片中直接滑掉林予晞；一個月後始終找不到心目中的女主角人選，直到周冠威看見林予晞成為首位公開譴責黃子佼犯行，並表態拒絕同台的藝人：「擺明了是犯罪！」直誇她展現出來的氣質與「菁英班老師」Miss Tien一樣，正氣堅毅又帶有女性溫柔。

林予晞在《自殺通告》飾演英文老師。（圖／本萃電影）

周冠威重新翻閱演員資料，才發現林予晞畢業於美國休士頓藝術學院互動多媒體設計系，高學歷加上英語口說能力都符合英文老師角色設定，當下興奮喊道：「覺得就是冥冥之中，要讓我遇見林予晞！」遇見了心目中「完美女主角」人選，拍攝成果也相當滿意。林予晞當時曾說：「以後沒工作要麻煩你們支援了！」但她因為選擇站在「正義的一方」進而首度主演電影，反倒替自己打開嶄新局面，證明當初決定是對的。《自殺通告》全台好評熱映中。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



