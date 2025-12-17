獨家》林伯實起訴！被控設局妻徐莉玲簽假交易脫6.5億

〔記者劉詠韻／台北報導〕台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實為規避名下股權遭強制執行，涉嫌利用由妻兒擔任董事的公司進行不實股權轉讓安排，遭股東不滿提告。士林地檢署調查，林伯實製作並行使不實文書，將註冊資本額高達3400萬美元(約新台幣10億元)的子公司股權，虛載以2000萬美元轉讓(約新台幣6.5億元)，依行使業務登載不實文書罪起訴。

林伯實與太太徐莉玲同為「香港實聯長宜中國控股有限公司」董事。該公司先前投資的「中瑞藍科公司」因營運不佳未能上市，原因是「實聯長宜」先前與「恆天創業投資公司」簽立為期3年的股權轉讓契約，契約中載明，若「中瑞藍科」在3年內未成功上市，「實聯長宜」須履約回購股票。由於未達成上市條件，「恆天創業投資公司」依契約請求履約回購股票，並向仲裁機構提出仲裁，導致林伯實所持子公司「實聯長宜淮安科技有限公司」股權可能面臨強制執行風險。

廣告 廣告

檢方查出，林伯實為規避執行風險，竟基於行使不實業務文書的犯意，於2020年12月設計一連串虛假交易手法。不實協議部分，由林伯實代表實聯長宜控股公司，與不知情的妻子徐莉玲代表「SL Business Management Limited Company」(SL公司)，簽署股權轉讓協議；至於協議內容虛載，林伯實將實聯淮安公司100%股權，以2000萬美元價格，全數轉讓予SL公司。

不過，SL公司實際上並未依約於期限內支付任何股權轉讓款。隨後，林伯實又於2021年4月21日，允許SL公司將該筆股權設定質權予其實際經營的台灣實聯公司，並完成相關登記程序。

檢方因此認定，林伯實明知股權並未實際出售、轉讓價金亦未收取，仍行使不實的股權轉讓協議書及質權出質登記申請書，致使實聯長宜控股公司喪失對實聯淮安公司的所有權，轉由其實際控制的公司體系持有，已損害公司權益，依法起訴。

80歲的實聯長宜控股公司董事長林伯實是台玻集團總裁，父親台玻集團創辦人林玉嘉白手起家帶領企業躍升為全球指標性玻璃製造商，在家族企業深厚基礎下，林伯實長年負責集團布局與經營，被視為國內玻璃產業的重要領軍者；據指出，相較其他兄長行事風格，林伯實更具彈性與開放，但如今年事漸高，他除活躍在高爾夫球界，已再少曝光出現在媒體鏡頭。

徐莉玲在商業與文化界具有高度影響力。她54歲時復出創立學學文創，展現驚人的號召力，成功匯聚包括嚴長壽、鄭松茂、王陳彩霞、賴聲川、張小燕等上百位橫跨各界的重量級文化創意人士擔任股東。在設計界留下美名、備受敬重的徐女近年作風趨於低調，除了名字偶爾在股市訊息中出現，亦鮮少公開露面。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

郭豫珍審童仲彥案見解大轉彎 法界批：助長立委任用「人頭助理」

前台中市議長張宏年辭世 中檢認死因不明、將解剖釐清

獨家》神助攻! 警高官祈福隔日尋獲白骨 屏東車城福安宮再添傳奇

