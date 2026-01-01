獨家／林俊傑現蹤台北市！豪車接送新歡嗑鍋 公主般呵護「準天王嫂」

林俊傑認愛網紅女友七七，正式升級「林嫂。」（翻攝自林俊傑微博）

天王林俊傑近來認愛中國大陸網紅女友七七，對方年僅24歲，和44歲的林俊傑相差21歲，也成為罕見地被林俊傑認證的「天王嫂」。本刊讀者曾直擊，這段戀情在半年前就已經醞釀。七七曾來台和林俊傑吃火鍋，全程都受到公主般地保護，顯見林俊傑早已將她捧在手心。

林俊傑出道22年來感情世界始終低調，如今難得認愛，有讀者向本刊爆料，其實半年前就曾見過天王嫂在台灣出沒的足跡。

讀者回憶，去年6月間，到台北市知名的火鍋餐廳用餐，只見一輛豪華保母車停到門前，接著就是七七在保鏢護送之下下車，隨即衝忙進入餐廳。

林俊傑女友背景神祕，有著多方揣測。（翻攝自七七小紅書）

由於七七的容貌美豔，讓讀者特別印象深刻，如今對照林俊傑認愛，可見林俊傑早在半年前，就將女生當成公主般地對待。此外，當天林俊傑戴著鴨舌帽、口罩，在七七下車後，還是很緊張地在餐廳門口四處觀望，像是十分小心保護這段戀情不被曝光。總之，就路人的第一印象而言，林俊傑相當寵愛七七，給予特殊的高規格待遇。

在認愛合照中，七七親暱地將手搭在林媽媽的肩上，和林俊傑、林爸爸4人同框畫面極其和諧。JJ在文中深情寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅定地守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的認證！」這番告白不僅是為了祝福母親70歲生日快樂，更被外界解讀為正式給予七七「林嫂」的地位。

