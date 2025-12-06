獨家／林俊傑相隔10年現身高雄 AAA典禮結束後最想做「這件事」

林俊傑今獲2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎。JFJ Productions提供

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA）今（6日）在高雄世運主場館盛大登場。金曲歌王林俊傑（JJ）獲頒「2025年度藝人獎」，引爆全場歡呼。林俊傑稍早回覆《鏡報》表示：「今天是抱著交朋友、交流音樂的心情來的，真的非常開心。」興奮表示10年沒來高雄，典禮結束後「我要去吃牛肉鍋」！

林俊傑相隔10年再訪高雄心情似乎特別好，他昨率先在社群開心分享已抵達高雄，並寫下「高雄，好久不見」；而今天稍早搭乘高爾夫球車登上AAA紅毯時，更是笑容滿面神清氣爽，在現場守候多時的粉絲，看到JJ出場立刻獻上熱烈尖叫聲，氣氛熱絡。

林俊傑6日受邀出席2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎。讀者提供

有趣的是，JJ原以為此次受邀只是登台表演，完全沒料到自己也在得獎名單中。他上台領獎時先以中文向高雄觀眾打招呼，再切換英文致謝，最後激動喊：「我原本以為只是受邀來，沒想到也有我的份！」真摯反應萌翻粉絲。久違踏上高雄，JJ也期待能完成心心念念的美食計畫：「能來到這場盛會讓我很開心，也很感謝AAA給予的獎項肯定。」直呼典禮結束後要去品嚐牛肉鍋！

除了登台領獎，JJ今深情演唱〈修煉愛情〉，吸引全場大合唱，場面壯觀。令人驚喜的是，JJ更合體曹承衍WOODZ深情演續〈背對背擁抱〉，WOODZ以標準中文發音獻唱，讓全場5萬人陶醉其中。

林俊傑6日受邀出席2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎。讀者提供



