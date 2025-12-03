獨家》林倪安「週六生日趴照辦？」要價千元！經紀人反應曝光

林倪安將在本周六舉辦生日趴，經紀人也回應了。（圖／CTWANT）

自稱棒球網紅的林倪安，原定在本週六（12月6日）舉辦生日限定派對，邀請粉絲共度特別時光。由於近日遭爆介入已婚棒球教練高志綱的婚姻，目前的她持續神隱，也讓人好奇當天會不會出席。對此《中時新聞網》致電詢問她的經紀人，結果對方無奈地全部推給老闆。

據悉，在風波尚未爆發前，林倪安曾在臉書透露，她將在12月6日晚間6點鐘，在台北信義區舉辦一場生日限定派對，並附上一串報名網址連結。實際點進去會發現一張大大的林倪安全身照片佔據版面。

官方形容「這是一場屬於『倪安』與『你』的特別時光」，並邀請粉絲和她創造美好的生日記憶。至於派對形式採實名制報名，入場費為1000元。截稿前，剩餘數量僅剩8人，顯示林倪安依舊有粉絲願意出席力挺。

林倪安生日派對入場費要價1000元。（圖／翻攝網站）

對此，《中時新聞網》也致電林倪安社群介面的經紀人，結果對方一聽記者身分，語氣頓時驚訝和慌張，並解釋自己只是公司的員工，主要負責公司事務。針對林倪安是否如期出席，或派對會不會取消？對方略帶苦笑回應，目前老闆不在，承諾會聯繫老闆後再給予回應。

有趣的是，《中時新聞網》隨後也查詢該活動場地的電話試圖聯繫，意外發現電話號碼正是林倪安的經紀人電話，代表林倪安的生日派對，似乎全由經紀公司「禾司國際」一條龍安排。點開官網發現，公司主要業務有數位行銷、整合行銷，還有經營3種不同類型的棒球YouTube頻道，其中「野球TV」就多次出現林倪安身影。記者嘗試再次致電詢問未果，均轉接語音信箱。會不會如期舉辦？恐怕得等到當天才會知情。

有關網傳婚內出軌一事，目前高志綱、林倪安持續神隱，均未做出回應。僅有高志綱的老婆獨自發律師聲明，駁斥爆料帳號並非她本人，不排除針對該帳號或是其他人有起而效尤之情事進行提告。

高志綱老婆透過律師發出聲明。（圖／律師提供）

