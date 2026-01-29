獨家／林子宇控向美報告國防預算！王定宇：我能控制「他」？

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨前國際部主任林子宇昨天上網路節目，指控民進黨立委王定宇「在美國先跟軍火商報告1.25兆元國防預算」。民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，已經請律師追究這「胡說八道」的法律責任，既然敢講，就去面對法律制裁。

王定宇表示，林子宇的造謠有很多可以反駁的地方，例如要先跑到美國去，「但我什麼時候去美國了」，並且還可以把美國的軍火商找來，然後寫完之後打電話給美國總統川普，叫他公布一下，然後回台灣再叫賴總統編預算，「這整個故事聽起來荒謬到，我好佩服我自己，我什麼時候變這麼大」。

王定宇也開玩笑說，「我居然可以命令國務院、川普列案通過軍售，全球軍火商還聽我的」，如果真的有這麼厲害，「北京你小心一點，我明天炸你」。王定宇也提到，林子宇的造謠荒謬到連民眾黨的人，都沒人敢跳下去跟她一起講，「什麼都不懂，卻什麼都敢說」，講話至少要有點根據，「別把造謠當作造勢的工具」。

