獨家／林毓家認愛柯震東師妹許莉廷！差3歲姐弟戀甜炸 羞喊：我就想被照顧

林毓家為電影《恨女的逆襲》接受專訪，笑認自己就愛姐姐型女友，享受被照顧的感覺。李鍾泉攝

男團「AcQUA」源少年成員林毓家，近期與柯震東師妹許莉廷爆出戀情，兩人因合作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》擦出愛火，被媒體直擊私下牽手約會，許莉廷甚至與林毓家媽媽話家常，顯示媽媽對兒子女友也不陌生。面對外界對這段姐弟戀的關注，林毓家為電影《恨女的逆襲》接受訪問時，態度大方地表示：「感謝大家的關心！」坦言自己喜歡姐姐型女友是因為「享受被照顧的感覺。」

林毓家與許莉廷同為2024年台北電影節「非常新人」，20歲的林毓家與大他3歲的許莉廷熱戀，林毓家之前就提過自己喜歡姐姐型女友，對年紀比他大的交往對象並不排斥。雙方經紀人也都表示是「正常交友」、「正在相處中。」

笑認很有姐姐緣 感謝姐姐們照顧

林毓家表示自己喜歡姐姐型女友的原因非常單純，就是享受被照顧的感覺，他也發現自己很有「姐姐緣」，不僅出道以來身邊經紀人、《恨女的逆襲》教練都是姐姐，甚至遇到的女導演也比男導演還多，笑認自己的確是一位備受姐姐們歡迎與保護的小孩。

廣告 廣告

公視人生劇展林毓家與許莉廷因拍公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》擦出愛火。劉耀勻攝

回顧林毓家與許莉廷相識過程，兩人拍攝《晚安，瑪卡龍》時原本僅是點頭之交，林毓家透露當時自己太過害羞，不敢主動與對方互動，最後是靠許莉廷主動打破僵局，兩人才逐漸熟悉。

不怕戀情見光死 「好好面對」

而現在兩人不只是朋友，更進一步發展成情侶關係，對於戀情是否會見光死？或外界關注會帶來壓力？林毓家無奈表示：「那也沒辦法，我家都被拍了，能怎麼辦？這個壓力也不是我們自己想要的，但就是好好面對，就是做好我該做的事情，讓大家看在眼裡。」

面對緋聞，林毓家大方認愛。李鍾泉攝

至於兩人面對戀情曝光後有沒有達成共識？林毓家表示雙方都很認真看待工作，目前的重心依然是放在演藝事業上，「很謝謝大家關心啊，我也很認真做我自己的事情，大家不要只看那個新聞，可以看一下我的作品，包括新聞的《晚安，瑪卡龍》，還有《恨女的逆襲》，之後還會有兩、三部作品，拜託大家多關注我的作品。」



回到原文

更多鏡報報導

串流數據揭曉10大耶誕電影！《小鬼當家》不是第1名 這部「動作片」竟然第2

奈良美智來台如願看《大濛》！這一幕忍不住淚崩 喊話：希望在日本上映

魏如萱疑似「小帳被扒出」 護愛小21歲母子戀：我40幾歲腦袋清楚