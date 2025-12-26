獨家! 林秉宥深入"苗瓦迪"詐騙園區 驚險和緬甸反抗軍交涉

社會中心／莊立誠 黃啓豪 綜合報導

中國的詐騙產業橫行全世界，其中，有不少電信詐騙的基地，都選在柬埔寨、泰國、緬甸等地。民進黨新北市議員林秉宥，為了能更深入、更瞭解詐騙電信園區如何運作，林秉宥孤身前往位在泰緬邊境"苗瓦迪"的廢棄詐騙園區，和緬甸反抗軍交涉，過程相當驚險，帶您來看民視的獨家系列報導。

車子搖搖晃晃，一路顛簸，從市區開到郊區，最後穿越叢林，來到眼前這條溪流。為了抵達地處郊區、相當偏僻的詐騙園區，民進黨新北市議員林秉宥跋山涉水，從台灣搭飛機前往泰國清邁，接著搭超過400公里的車程、再換舢舨，終於來到位在泰緬邊境"苗瓦迪"的"順達"電信詐騙園區。新北市議員(民) 林秉宥說，那是軍隊在護衛我，我才能這樣做，(詐騙園區)靠近水源，就是它在泰緬邊境的河流，事實上另外一面，如果你沒辦法，自己跨境的話，你可以看到另外一面，在緬甸的境內，感覺是荒山野嶺。

市議員林秉宥長期透過國際記者，與泰緬邊境的反抗軍維持聯繫，在12月19號這一天，林秉宥在反抗軍的協助下，從泰國清邁抵達位在在泰緬邊境"苗瓦迪"，廢棄的電信詐騙園區。反抗軍全程荷槍實彈守衛，整個過程，也讓林秉宥膽戰心驚。他還說，我們沒有辦法，在台灣以外的情況下，去作阻止詐騙，阻止它的金流，阻止它的資訊流，這件事情是很可惜的事情，所以我才想說 那是不是，我們就到那個源頭去看，這個網路到底是怎麼牽起來的。林秉宥坦言，這趟為期一週，前進泰緬邊境的"冒險之旅"，在出發前，跟緬甸當地的反抗軍來往交涉，時間超過半年，期間，還曾邀請對方，來台灣進行交流，出發前，還特地從台灣帶了很多伴手禮，只為了表達善意，加深彼此的互信基礎。林秉宥表示，他們的人其實有來台灣，那我有接待他們那邊的將軍，說我們這邊的態度是友善的，才開始建立起說，是不是有機會來合作打詐 ，這樣的構想。









泰緬邊境長期處於動盪、執法真空的狀態，也成為孕育詐騙基地的溫床。林秉宥提到，當地的軍閥各自為政，其中有幾支反抗軍，針對中國長期在當地發展電信詐騙的行為，實在看不下去。他還說，我有沒有可能，看到它的機房，有沒有可能，拿到它的硬碟，有沒有可能，拿到它的手機，它所謂的這一些金流資訊流，到底是怎麼串起來的。中國的詐騙產業橫行全世界，市議員林秉宥冒險前進詐騙園區，要為國人揭開這背後，不為人知的一面。





