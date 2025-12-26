獨家／林秉宥「開箱」緬甸電詐園區 掀背後「中國主導」黑幕！

政治中心／綜合報導

台灣電詐受害者無數，其背後的犯罪體系遠比外界想像的更具政治性。新北市議員林秉宥近日親自挺進泰緬邊境叢林，深入惡名昭彰的電詐園區周邊，並與緬甸關鍵反抗力量「克倫民族解放軍（KNLA）」高層祕密會面。林秉宥揭露，這些電詐園區並非單純的犯罪組織，背後真正的主導者竟是中國政府，其利用「兩手策略」將緬甸當成犯罪後花園，引發當地武裝領袖的高度反感。





獨／林秉宥揭中國主導「緬甸電詐園區」黑幕！反抗軍領袖怒批：我討厭它們

林秉宥（左二）深入電詐園區，了解到中國在背後掌控的黑幕。（圖／林秉宥提供）

林秉宥（左二）深入電詐園區，了解到中國在背後掌控的黑幕。（圖／林秉宥提供）

當地反政府軍隊明確表示，對於中國政府相當厭惡。（圖／林秉宥提供）

林秉宥指出，緬甸在 2021 年重回軍政府獨裁統治後，中國便成為其最強大的後盾。為了掠奪稀土資源（據統計中國 60% 稀土來自緬甸），中國在緬甸實施了複雜的「兩手策略」，一方面扶植不得民心的軍政府；另一方面則與邊境的反抗軍交好，提供軍火並默許雙方在勢力範圍內設置電詐園區。「這形成了一種奇妙的政治態勢：雙方在打仗，卻同時接受中國援助，並一起保護中國的電詐利益」。林秉宥分析，這些園區披著「新市鎮建設」的皮，實則利用泰緬邊境的便利性運送物資，成為中國在法外之地延展開來的犯罪生態系。曾經有過一場戰役，反抗軍聯手攻下重要城鎮，卻遭到中國強硬介入，要求必須退出，否則將切斷軍援。林秉宥直言，這證明了中國對這些武裝勢力擁有絕對的裁決權，「沒有中國的默許，這些園區連一塊水泥都鋪不下去」。

林秉宥揭露緬甸電詐園區背後主使者是中國，讓緬甸人深惡痛絕。（圖／林秉宥提供）

林秉宥揭露緬甸電詐園區背後主使者是中國，讓緬甸人深惡痛絕。（圖／林秉宥提供）

林秉宥（左）強調，這趟旅程的目的在於尋找能合作打擊電詐的國際盟友。（圖／林秉宥提供）

林秉宥（左）強調，這趟旅程的目的在於尋找能合作打擊電詐的國際盟友。（圖／林秉宥提供）

這種將犯罪與軍事援助綑綁的做法，已讓部分反抗軍感到憤怒與不信任。為了尋找反詐夥伴，林秉宥在叢林哨點見到了 KNLA 第五旅指揮官寶覺海中將。在艱難的對談環境中，這位堅持使用民族語言（克倫語）發言的領袖，對中國的角色給出了最直白的評價。當林秉宥詢問該如何描寫他對中國的態度時，寶覺海中將明確表示：「我討厭它們。它們掠奪了我們的國家，殘害了我們的人民。我沒有第二種態度，你就這樣寫！」 他強調，中國主導的電詐體系與地緣掠奪，是緬甸人民深惡痛絕的毒瘤。林秉宥表示，這趟旅程的目的在於尋找能合作打擊電詐的國際盟友。儘管他並非代表政府，但他將台灣社會急切反詐的態度分享給將軍，並獲得正面回應。寶覺海中將除了提供繳獲的電磁資料分析外，更同意協助未來進入園區視察的所有安排。「這是一場對抗中國主導詐騙團夥的博弈。」林秉宥強調，在法治無法觸及的東南亞叢林中，能與共享相同價值、反對中國掠奪的民族守護者建立聯繫，或許才是台灣真正破解跨境詐騙體系的關鍵起點。

