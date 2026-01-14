獨家／林致兵認「被高利貸壓垮」加盟主怨：低成本高獲利「不實」

烘焙業者林致兵在加盟產業界頗有名氣。（圖／東森新聞）





知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，爆出老闆借高利貸、欠薪逃跑，多家門市接連倒閉。《EBC東森新聞》持續追蹤，「小鳥吃吐司」負責人名叫林致兵，其實在加盟產業界頗有名氣，過去曾開過滷味、飲料店，吸引不少人加盟，一大關鍵是他都主打「低成本、高獲利」，但真的是這樣嗎？就有加盟主出面反駁，表示每個月都沒有達到他所說的獲利金額，而且原物料成本還不斷上漲。如今老闆說走就走，近百萬的簽約金恐怕拿不回。

不只欠員工、欠廠商，簽約加盟的加盟主損失更慘。受害加盟主沈建智：「他在1月11日的時候，早上6點半就退出我跟他的群組，然後這個人從此之後就不見了。」

年僅20歲的沈建智去年底簽約加盟，光是加盟金就付了69萬，另外還有30萬是保證金。如今老闆搞失蹤，加上營業損失，至少虧百萬起跳。

負責人林致兵頗有名氣，經常接受媒體訪問，分析加盟市場，而他的生意也做很大，過去曾開過像是滷味「滷底撈」、飲料店「舒油頭」、「伊莉莎白紅茶書房」，但品牌換了又換，也被質疑，難道是把加盟主當免洗筷嗎？

受害加盟主：「他說保證利潤一定會有35%以上，然後獲利的話一個月也會有20萬以上，但沒有像他說的那麼好。」

過去就曾有人曝光，「小鳥吃吐司」的加盟廣告聲稱每日淨賺2萬，不只免房租，還免電費、免水費，讓你賺飽飽，但事實上不只沒賺飽，成本還不停調漲。

受害加盟主：「其中一款吐司來說，我們一開始原本的進價是128元，可是到現在已經漲到153元。」

然而當你受不了想解約，成本的虧還沒賺回來，先前的加盟金也拿不回，甚至還得面臨違約金。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞：「連鎖加盟其實是成功率相對較高的創業模式，但畢竟也是創業的一種，因此通常無法保證獲利。」

面對加盟主的控訴，林致兵發出聲明，除了表達歉意，也無奈表示面臨資金斷裂，一大原因是先前加盟主透過抹黑報導，引發一連串解約效應，後續為了發薪、貨款，借了高利貸，不料利息翻倍，千萬欠款讓他無力償還。

昔日在加盟產業被譽為「傳奇」，如今卻陷入欠債風波，該如何面對，也成了林致兵眼前最大的問題。

