獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

啦啦隊女神林襄近日傳出與情同閨密的經紀人莉奈關係生變，外界盛傳她因此工作量與收入縮水，聲勢也受到影響，在最新啦啦隊人氣排行中滑落至第六名，一度被解讀為人氣退燒。不過，根據本刊觀察，林襄其實早已悄悄調整事業方向，將重心轉往新媒體經營，並積極布局演藝圈發展，試圖開拓不同於以往的市場。

據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感十足的觀看體驗。

內容規劃方面，林襄除了分享私下的料理日常，也陸續推出妝容教學、穿搭示範等主題，成功吸引女性粉絲目光。從數據來看，她的臉書粉絲專頁一年內成長近萬人，YouTube頻道訂閱數亦增加約三萬人，女性受眾比例明顯提升，對後續品牌合作頗具加分效果。

此外，林襄近年挾帶高人氣跨足演藝圈，頗受業界人士青睞。近期更獲中天電視肯定，接棒何美與羅志祥搭檔主持《綜藝OK啦》，被視為轉型發展的重要里程碑。據圈內人士透露，實際合作下來，林襄本人在專業與態度上表現良好，不僅配合度高，也不耍大牌，無論是球隊活動或電視台高層，對她的評價都相當正面。

至於外界盛傳林襄遭經紀人莉奈「冷凍」、進而影響收入，相關說法並非全然空穴來風。有業界人士指出，林襄部分合作案未能順利推進，多數問題出在經紀公司端的流程，包括回覆進度較慢、談判態度僵化，導致原本有機會成案的合作無疾而終，卻常被外界誤解為藝人不好談。

據悉，莉奈在挑選合作時多以商業利益為優先，凡利潤不夠明確的案子，包括公益性質或品牌形象曝光的邀約，也容易被擋下。相關情況讓部分廠商私下頗有怨言，甚至轉向其他經紀人打探內情，消息一傳十、十傳百，在圈內悄悄流傳，才會有林襄有意出走的消息傳出。

不過，日前莉奈透過IG問答親自揭露與林襄的現況，直言雙方「完全沒有怎麼了」，並表示「偶爾負面新聞想打擊襄，我們習慣了」。至於有人好奇她是否仍在做經紀人工作，莉奈則笑稱公司有團隊運行，「休養生活Happy中」。據了解，林襄在加入「小龍女」時才與莉奈續約，目前雙方合約仍有兩年，未來是否續約，也成了圈內熱議話題。

