獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
記者鄭尹翔／台北報導
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，接受三立新聞網專訪坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。
林道遠透露，自己邁入四十歲前，看見演藝圈競爭激烈，加上外型不是偶像型，長期多演男主角旁的配角，逐漸意識到「在這行不吃香」。身為兩個孩子的爸爸，他不怕自己吃苦，但不願家庭一起承受壓力，開始思考斜槓的可能性。
然而真正逼出改變的，是那段靠省錢度日的艱苦時期。他回憶，最困難的日子裡，每晚八點準時到超商等即期品下折扣，不管是煮飯或買現成食品，都盡量壓低開銷，只求把每一塊錢留給家裡。他甚至為此拍下自己買六五折即期品的照片，許下願望：「等我在房仲業成功，這張照片要成為我的見證。」幾年後，他真的做到了，也在基督信仰的見證分享會中公開這段心路歷程。
林道遠也提到，自己曾因收入不穩定而無法滿足孩子的心願。大兒子疫情前出過國，但疫情期間出生的女兒卻沒有這樣的機會，直到某天女兒抱著他說：「爸爸，我也想出國。」這句話讓他心痛不已，也成為他重新站起來的最大動力。如今事業步上軌道，他驕傲地說：「這一年我們已經出國五次了。」
在白家綺、吳東諺鼓勵下，他鼓起勇氣跨入房仲業，隔天就去考證照，一次考過。剛入行時從陌生開發、派報做起，雖被嘲笑「不紅才來賣房」，但逆境反而燃起他的鬥志，如今成績不俗，成功完成職涯轉型。目前林道遠仍持續接通告，表示演藝工作與房仲事業相互加分，戲劇方面雖不排斥，但會避免接演戲份過重的角色，把心力放在房仲主業，目前也在房仲業闖出好成績，拿下千萬經紀人的頭銜。
更多三立新聞網報導
Janet發布香港大火現場慘況！悲慟喊話香港朋友加油 粉絲刷留言集氣
于朦朧遭虐殺被挖器官！兇手全指向他 一度神隱消失人間蒸發
于朦朧虐殺暗網影片外流！狂喊兇手名字 慘遭綑綁甩巴掌暴力對待
于朦朧為何被銬電子腳鐐！影片曝光秀證據 生前疑遭脫衣割耳甩巴掌
其他人也在看
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 23 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 17 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前