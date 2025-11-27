獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到

記者鄭尹翔／台北報導

藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，接受三立新聞網專訪坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。

林道遠曾因為疫情零收入，轉行當外送員，如今成功轉戰房仲業變千萬經紀人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

林道遠透露，自己邁入四十歲前，看見演藝圈競爭激烈，加上外型不是偶像型，長期多演男主角旁的配角，逐漸意識到「在這行不吃香」。身為兩個孩子的爸爸，他不怕自己吃苦，但不願家庭一起承受壓力，開始思考斜槓的可能性。

然而真正逼出改變的，是那段靠省錢度日的艱苦時期。他回憶，最困難的日子裡，每晚八點準時到超商等即期品下折扣，不管是煮飯或買現成食品，都盡量壓低開銷，只求把每一塊錢留給家裡。他甚至為此拍下自己買六五折即期品的照片，許下願望：「等我在房仲業成功，這張照片要成為我的見證。」幾年後，他真的做到了，也在基督信仰的見證分享會中公開這段心路歷程。

林道遠也提到，自己曾因收入不穩定而無法滿足孩子的心願。大兒子疫情前出過國，但疫情期間出生的女兒卻沒有這樣的機會，直到某天女兒抱著他說：「爸爸，我也想出國。」這句話讓他心痛不已，也成為他重新站起來的最大動力。如今事業步上軌道，他驕傲地說：「這一年我們已經出國五次了。」

在白家綺、吳東諺鼓勵下，他鼓起勇氣跨入房仲業，隔天就去考證照，一次考過。剛入行時從陌生開發、派報做起，雖被嘲笑「不紅才來賣房」，但逆境反而燃起他的鬥志，如今成績不俗，成功完成職涯轉型。目前林道遠仍持續接通告，表示演藝工作與房仲事業相互加分，戲劇方面雖不排斥，但會避免接演戲份過重的角色，把心力放在房仲主業，目前也在房仲業闖出好成績，拿下千萬經紀人的頭銜。

