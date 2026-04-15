獨家！校長技轉挨告1／高科技產學合作出大包？ 「齒輪王」中正大學前校長挨告涉貪

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中正大學5年前發佈由時任校長馮展華與前瞻傳動科技董事長簡鴻文簽訂技轉合約，原本產學合作佳話卻變調，如今馮遭簡控告涉嫌貪污及詐欺，真相將由司法查明。（圖取自中正大學）

隨著電動車、機械手臂、精準醫療等新興科技問世，高精度齒輪扮演關鍵角色，中正大學不僅建立智慧化齒輪生產自動化示範線多年，更將技術輸出民雄工業區，打破高階齒輪加工機長年被歐美大廠寡占的局面，前校長馮展華曾出面與前瞻傳動科技公司董事長簡鴻文簽訂技轉合約，原本傳為產學合作的佳話，也為中正大學衍生新創公司，詎料簡鴻文近來已向台北地檢署控告馮展華與當時擔任科技部產學推動計畫召集人李世光等2人涉及貪污及詐欺罪，消息一出，引起產學界議論紛紛。

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本刊調查，馮展華是中正大學機械系教授，曾任中正大學校長，就「智慧製造虛實系統整合技術-五軸數控重切削戟齒輪加工機開發」（即「五軸數控」），分別於2017年及2018年間由馮展華代表中正大學向李世光所負責的國科會申請價創計劃補助5,000萬元及4,500萬元；另就五軸系統提升「六軸數控泛用型齒輪加工機設計與開發-六軸數控泛用型齒輪加工機設計與開發」（即「六軸數控」），分別於2021年及2022年向國科會申請補助750萬元及735萬餘元。

原本相關計畫期許未來讓嘉義地區成為國家高階傳動元件的生產重鎮，如今卻傳出挨告涉及弊端。根據告訴內容指出，馮展華於2019年3月邀約簡鴻文參觀當年台灣工具機展，稱F280切齒機及S280磨齒機已成功開發並獲獎，以「價創計劃」之名，要求簡鴻文設立前瞻傳動科技公司，由科技部、中正大學及技術團隊等以技術股方式成為股東，簡鴻文不疑有他，半年內火速集資1億元設立公司。

告訴內容還提到，馮展華稱國科會之前共補助的9,500萬元已用光，要求簡鴻文再支付台中「價創團隊」1,240萬餘元，離譜的是，該團隊竟於2020年5月底全部離職，簡鴻文也發現馮展華以價創計劃之名開發切齒機及磨齒機軟、硬體並未完成開發，2部機器迄今無法正常運轉，決定訴諸法律討公道。

此外，馮展華在2021年5月14日以中正大學名義與簡鴻文簽立「次世代數控齒輪加工軟硬體整合技術移轉授權合約書」，約定該技術移轉給簡鴻文的前瞻傳動科技公司，且科技部、中正大學、研發團隊及財團法人國家實驗研究院等以技術股入主成為股東。

不過，馮展華尚未履行技轉合約，竟於該技轉合約簽訂後半個月即2021年6月1日，另稱「六軸數控」開發已獲科技部補助，要求簡鴻文與中正大學再簽立「六軸數控」產學合作研究計劃。但簡鴻文質疑，被告利用身為科技部高層及中正大學教授以五軸數控及六軸數控等技術開發之名，向國科會申請補助款項逾億元，並向他稱已順利開發完成，不但讓他集資1億元開公司，前後並支付超過3,000萬元協助被告開發機器，造成國家重大損失，也讓他無法取得五軸數控及六軸數控技術的軟、硬體權利，損及其權益。

簡鴻文要求北檢盡速向國科會查明相關補助計畫是否全部匯入中正大學專戶，且查明被告是否合法使用該國家資金及其使用資金流向，北檢也分案由肅貪黑金專組調查。由於馮展華是精密傳動專家，號稱齒輪王，他長年投入齒輪幾何、誤差控制、噪音抑制、乾式加工刀具研發及傳動系統設計，中華民國自動化科技學會去年曾頒授「自動化科技工程獎章」，代表他在該領域的貢獻，但如今他卻挨告涉貪及詐欺，真相有待司法機關盡速查明。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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