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獨家！校長技轉挨告2／上億產學合作惹官司 中正大學：依法行政靜待司法還原真相

林俊宏
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中正大學5年前發佈由時任校長馮展華與前瞻傳動科技董事長簡鴻文簽訂技轉合約，原本產學合作佳話卻變調，如今馮遭簡控告涉嫌貪污及詐欺，真相將由司法查明。（圖取自中正大學）
中正大學5年前發佈由時任校長馮展華與前瞻傳動科技董事長簡鴻文簽訂技轉合約，原本產學合作佳話卻變調，如今馮遭簡控告涉嫌貪污及詐欺，真相將由司法查明。（圖取自中正大學）

針對中正大學前校長、機械系教授馮展華因技轉案挨告涉及貪污及詐欺，中正大學表示，本案關鍵在於資方對技術移轉初衷的偏離，從大幅減資、人才流失到最終因公司虧損而主動要求清算。對於前瞻傳動公司負責人指控，與其公司過去3年依技術圖紙生產並交付機台事實不符，校方始終秉持依法行政立場，全案文件備妥，靜待司法還原真相。

對於簡鴻文來勢洶洶提告，中正大學也有備而來，分別就技轉終止主體責任、機台發包與開發透明化、設備產權歸屬與保護義務等3項核心爭點逐一回應，校方表示該技轉進程已停滯超過2年，終止技轉是由前瞻公司主動提出，明確表示公司虧損欲清算，本校僅是配合其請求辦理，並非任何教授片面毀約。

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此外，F350 計畫製造部分採公開發包程序，發包前由工研院協助估價，最終由前瞻傳動公司得標，過程均受政府採購規範監督。所有計畫資金（含9,500萬價創計畫）均依規匯入校園公庫專戶控管，撥付均須檢具憑證並經嚴謹審核。

再者，F280、S280及F350機台皆屬國家科研經費研發成果，產權歸屬國有財產，由於租約期滿且公司已要求清算，本校將國有設備搬回校園安置是履行國有財產管理法定義務。

中正大學還表示，F280切齒機與S280磨齒機原為「價創計畫」研發成果，該計畫總投入金額高達9,500萬元。技術移轉初期，經第三方專業機構評估估值為7,000萬元。原定規劃由7位高階經營及研發核心人員隨技術移轉至新創公司，以確保技術銜接與產業化。

不過，在資方操作與契約變更方面，前瞻傳動負責人歷經1年多議價與操作，將原定3億元資本額先減至1.4億元，最終降至4,000萬元。因資方頻繁操作及變動條件，導致原定投資者退場，且本校7位高階研發人員對公司失去信心而全數離職。

此外，技轉金額被壓低至4,000萬元，且內容大幅縮減為僅提供「設計圖面及機上軟體」，製造與經營由該公司自理。資方設定極高門檻，要求公司須「收支平衡」後，研發教授方能獲分配技術股。校方也強調F280切齒機經實績驗證，運轉良好，並以租賃方式提供廠商使用已超過3年，期間運轉狀況良好，足以證明技術已成熟，並非無法運轉。

至於F350六軸加工機已完成製造交付，S280磨齒機技術同源，開發責任在資方，S280遲未試製，主因在於前瞻公司內部一直未有試製計畫，並非本校移轉技術不確實。由於中正大學與簡鴻文各說各話，真相有待檢方盡速釐清。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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