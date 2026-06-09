獨家／桃園女臉書買金戒 夫戴5天「褪色」怒告詐欺

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花6800元網購標榜9999純金尾戒，先生配戴5天後竟出現變色。（圖／東森新聞）





桃園一名女子5月初在臉書看到台中知名銀樓的優惠活動，花6800元購買一枚標榜9999純金的尾戒，還附有保單，原本是要送給先生當生日禮物。沒想到先生戴了短短5天，戒指接縫處竟出現變色情況，向賣家反映後卻遭到封鎖，夫妻懷疑自己買到假黃金。

金戒指才戴5天，接縫處就出現褪色情況，先生還特地拿出自己配戴多年的黃金手鍊比較。

控買到假金戒先生：「我的手鍊戴了7、8年，從來沒拔下來過，這一支戴上去不到5天，就直接褪色了。」

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這枚金戒指是太太送給他的生日禮物，除了有紅色紙袋包裝，還附上印有銀樓名稱及店章的保單，因此夫妻倆認為自己買到假黃金。

投訴人金小姐：「收到貨給我先生，戴了差不多5天之後，他就跟我說戒指褪色了。」

桃園的金小姐表示，今年5月初在臉書看到台中一家知名連鎖銀樓的優惠活動，廣告強調商品為9999純金。她看中一枚尾戒，選擇貨到付款，花了6800元購買，5月15日收到商品後，先生戴沒幾天就出現變色情況。她向賣家反映後，對方卻直接封鎖帳號。

投訴人金小姐：「對方第二天又一直催我，說剩最後一天優惠，我後來才決定下單。」

對此，記者向銀樓求證，業者低調不願受訪，但強調公司從未在網路販售黃金商品，僅透過實體門市銷售，懷疑是遭到詐騙集團冒名。進一步比對資料發現，該台中分店早在2010年成立，但相關臉書帳號卻是2024年1月才開始經營；而金小姐提供的對話紀錄中，也出現不少中國大陸慣用語。

另外，要判斷黃金真假，價格本身就是重要指標。

台中市銀樓公會理事長趙先生：「六分多重的黃金戒指才賣6800元，實在很不合理，這個價格根本不合理，應該就是詐騙行為。」

以0.62錢的黃金尾戒來看，光是黃金原料成本，不含工錢，市價至少就要破萬元，6800元的售價明顯低於行情。不過專家也提醒，單憑變色並不能直接判定是假黃金。

台中市銀樓公會理事長趙先生：「黃金的顏色有時候看起來可能會偏向紅銅色。我們業界很多都有驗金設備，拿去檢驗一下，很快就知道真假。」

專家指出，黃金長期接觸空氣、水氣或汗水後，表面可能產生霧化現象，顏色偏向紅銅色，因此若懷疑買到假貨，最準確的方式還是透過專業儀器檢測。目前桃園的金小姐已決定報警提告詐欺，希望透過警方追查，釐清究竟是誰利用銀樓名義行騙。

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