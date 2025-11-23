【獨家】桃園影迷不捨！喜樂時代影城 A19 店將熄燈 邀民眾把握最後觀影時光
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導
喜樂時代影城位於桃園高鐵特區的「桃園 A19 店」將於 2026 年 1 月 4 日最後一場電影放映結束後正式停止營業。影城表示，這項決定是在商圈客群結構轉變、租金與營運成本持續上升、串流平台普及造成觀影習慣改變，以及公司內部營運版圖重新規劃等多重因素下，經審慎評估後做出的艱難選擇。
喜樂時代影城強調，桃園 A19 店營運期間，團隊始終致力於打造舒適、愉悅且充滿娛樂性的觀影空間。「每一次放映、每一場掌聲、每一位影迷的笑容，都是我們最珍貴的回憶。」影城並以感性的語氣向影迷致意：「謝謝您走進影城的那一刻，也謝謝您成為我們故事的一部分。」雖然無法在桃園繼續陪伴觀眾，但影城表示，其初衷與熱情從未停歇。
面對整體市場的快速變化，喜樂時代影城認為，影城不只是播放電影的場所，更是凝聚情感、創造記憶的重要場域。未來影城產業將不斷進化，朝向更複合、更互動、更具科技感的形式發展，包括整合商場、餐飲與生活娛樂，打造「娛樂複合式空間」；提升主題式放映、粉絲包場、影迷社群交流；並加入 AI、XR、Dolby Atmos 等新世代技術，同步帶來影展、市集與沉浸式活動等多元文化內容。
影城說明，在停業前，桃園 A19 店將持續正常營運至 2026 年 1 月 4 日，歡迎影迷把握最後時光與家人、朋友一同觀影，也可前來影城拍照留念，陪團隊一起走完這段珍貴旅程。為確保影迷權益，所有由桃園 A19 店發行的會員卡、儲值金、團體票、優惠票券及折扣券，皆可於停止營業前在該店使用。自 2026 年 1 月 5 日起，相關會員點數與票券將可依公司後續公告，於全台其他據點持續使用；退款與退費細節也將另行公告。
喜樂時代影城向桃園影迷表達深深謝意，表示能在桃園陪伴大家度過一場又一場電影時光，是難能可貴的榮幸與回憶。「無論未來您走進哪一間喜樂時代影城，我們都會記得，曾在桃園 A19 與您一起看過的每一場電影。」影城期盼，未來能在其他據點與影迷再次相遇，共同在大銀幕前分享光影帶來的感動。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
