即時中心／林耿郁報導

最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。

今（12）日上午8時許，有晨運民眾發現，桃園虎頭山環保公園電塔下方驚見吊掛男屍，現場相當驚悚，隨即報警處理。

警方指出，目測死亡男子大約170公分，年約30多歲，穿著具有反光背心的工作服，隨即拉起封鎖線，目前仍在調查中。

獨家／又來？桃園虎頭山「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象

事故電塔。（圖／民視新聞）《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象

