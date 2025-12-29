獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」

民眾不滿，在機場量行李跟在家中量的足足差了10公斤。（示意圖／東森新聞）



你有過出國玩在機場量行李，跟在家量重量出現誤差嗎？有名旅客飛往韓國，在桃園機場登機櫃台，發現行李竟然顯示22公斤，但明明在家量的只有10公斤左右，甚至抵達釜山機場在試一遍，也只有12.5公斤，質疑桃園機場磅秤出問題。

到國外旅遊，最關鍵的就是行李重量，因為一旦超重，就會被收取額外的費用，但有民眾不滿，在機場量行李跟在家中量的足足差了10公斤，質疑被灌水，害他荷包大失血。

事發在28日，旅客從桃園機場第二航廈飛往韓國，他不滿在家時秤行李重量是11點多公斤，在機場24號櫃台秤重，卻顯示22公斤，因為趕時間，他硬著頭皮付兩千塊超重費。

抵達釜山後還是不甘心，在當地機場再量一次，結果是12.5公斤，懷疑桃園機場的秤不太準，但事實上不少人都遇過，自己量跟機場量有差異。

難道機場的秤真不準嗎，實際到松山機場實測一下，先用常見的手提磅秤，掛在行李上再提起來，顯示登機箱4.46公斤，對比放上報到櫃台輸送帶上，是4.5公斤，而且無論是換到旁邊那台，或是跑到對面量，不同報到櫃台重量都一樣。

除了checkin櫃檯，松山機場還有很多地方能量行李，來到行李整理區，把同樣一個行李箱放到秤台上，一樣顯示4.5公斤，甚至連自助報到機台，數字也都很一致，松山機場回應，櫃檯托運行李磅秤，由委外廠商金怡合，每年10月固定到經濟部進行校正回歸。

旅客vs.記者：「用手持式測量的就好，（這個嗎），對對對差不多是那個東西，很準的，因為我有用過，但不會差那麼誇張，應該一兩公斤就差不多了。」

即便多數人經驗，認為手提磅秤準確度沒問題，但這回桃機報到櫃台，遭抱怨秤不準。桃園機場回應，有再次檢測該磅秤，結果顯示系統運作正常，將依規定辦理檢核確保營運。

