獨家／梧棲最爛路！850米全補丁 機車族怒：摔車誰賠？

台中梧棲民和路一條長達850公尺的道路，因管線施工後只有臨時鋪路，導致路面坑坑巴巴全是補丁。（圖／東森新聞）





台中梧棲民和路一條長達850公尺的道路，因管線施工後只有臨時鋪路，導致路面坑坑巴巴全是補丁，機車騎過去就像是跳跳車，爛路長達一年讓民眾抱怨連連，質疑萬一要是摔車誰要負責賠。對此公所表示，這條路已經納入改善計畫，必須等人行道工程結束後才能整條重鋪。

台中梧棲有這樣一條道路，機車道上面都是修補過後的痕跡非常難騎，那到底有多難騎，我們也來實際測試一次，可以看到這條機車道上面幾乎都是補丁，機車騎在上面就會嚴重的彈跳，一不小心就會有打滑的風險。

機車騎士：「感覺這條路怎麼這樣，常常在挖常常在挖，挖成這樣很難騎。」

附近民眾：「是不會跌倒啦，但是就是摩托車，你如果下雨天在騎比較危險。」這條馬路就在台中市梧棲區民和路，連接著台灣大道八段，填補的痕跡從住家一直到機車道，機車騎在上面就像是跳跳車，就連汽車開過去也瘋狂震動，如果是低底盤的跑車可能會震壞，道路上更是嚴重龜裂，讓用路人抱怨連連。

附近民眾：「因為他就是公開招標就是說把管線排一排，管線裝好之後，他才要去重整理，結果都沒有。」去年做完天然氣管線之後，重鋪回來就一堆補丁，兩條直的凹凸不平超明顯，其餘好幾條橫的根本變成機車越野場，這條爛路從民和路一段開始一直到大智路，總共850公尺，就這樣長達一年沒有鋪，不僅機車族騎的心驚驚，怕下雨天視線不好可能摔車，大家只好騎在外側車道上，汽車更怕撞到閃坑的機車。

附近民眾：「我們本來是不給他做人行道，但是他就是說規定一定要做人行道，才有辦法鋪平，因為我們會覺得這條有大型公車在走，變成怕摩托車跟大車爭道。」

梧棲公所回應，目前民和路已經列入人行環境品質提升改善計畫，由自來水和天然氣公司，先汰換新的管線，等到工程結束將會整條路重新鋪設，在正式進場袍鋪前，民眾只能先忍受，騎在顛簸的道路上，就怕一個閃神隨時釀成意外。

