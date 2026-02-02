獨家／梧棲漁港買泰國蝦被塞「冰塊死小蝦」質疑調包賣

有民眾到台中梧棲漁港買泰國蝦，懷疑被店家偷斤減兩。（示意圖／東森新聞）





台中梧棲漁港，有民眾花1000塊買泰國蝦，沒想到拿到公秤一秤，卻懷疑被偷斤減兩，指控攤販在包裝時偷加冰塊、混入死掉的小蝦，重量與內容明顯落差，拿回去店家反應，店家才急忙撇清說是「拿錯袋」。不過事件曝光後引發網友議論，因為類似灌水的手法並非首次，漁港總幹事表示，若查證屬實，將依規定最重罰解約。

水槽裡一尾尾泰國蝦濺起水花活蹦亂跳，看起來新鮮十足，攤販熟練地撈起蝦子包裝起來，但要是沒看仔細，小心被坑錢。有民眾到台中梧棲漁港買泰國蝦，自己拿到公秤這邊秤之後，懷疑被店家偷斤減兩，沒想到店家急忙撇清說是拿錯袋。

民眾氣到發文說，花了1000元選購大尾泰國蝦，攤販不只抓得大方還不斷加送，一開始相當滿意。不過當民眾要求「不要加冰塊」時，攤販卻堅持裝冰，還轉身彎腰在地面包裝。

民眾事後到公秤旁打開袋子查看，卻發現裡頭冰塊不少，袋子底部竟是死掉、縮水的小蝦，立刻回頭找攤販理論，攤販卻說拿錯袋了。

選購漁獲民眾：「遇到我一定敢講，我怎麼不敢講，我是用錢買的，又不是要跟他偷拿。」

PO文一出就有網友留言說，這家從以前到現在都用這種手法，再調包騙人，這家根本是慣犯，2、3年前去買也是同樣手法，看不到的死角偷換死蝦或小蝦墊在底部，回家看發現，只有零星幾隻大蝦。

其他攤販業者：「我們都是乾乾的裝再下去秤，看客人要幾斤，有時候我都秤給客人看。」

《EBC東森新聞》實際走訪漁港其他攤位，多數業者在交易時，會直接將蝦子秤重給消費者確認，秤完後再當場封袋，過程公開透明，讓民眾清楚看到購買的重量與內容，減少爭議發生。

梧棲漁港總幹事趙朝森：「如果真的這個業者，有這些偷斤減兩的行為，那我們依照這個管理要點，最嚴重就是解約。」

其實類似狀況，去年也曾在梧棲漁港被民眾反映，同樣是購買泰國蝦，事後發現重量與內容有落差。漁港管理單位強調，會加強稽查與管理，選購漁獲時，務必當場確認秤重再包裝，避免引發糾紛。

