獨家》楊燕旅美45年動念返台！瑤池金母指示「落葉歸根」

80歲「蘋果花歌后」楊燕旅美逾45年，有意搬回台灣定居了。(照片/游定剛拍攝)

80歲「蘋果花歌后」楊燕縱橫歌壇超過50年，當年憑《蘋果花》、《王昭君》等經典歌曲紅遍台灣、香港及東南亞。她於1979年嫁給心臟科醫師陳英勵後定居紐約，婚後育有一子一女，長年旅居海外。

去年5月，楊燕為照顧高齡105歲的母親返台，原本只打算短暫停留，卻意外迎來人生另一個轉折。不僅個人演唱會、公益演出邀約不斷，她笑說：「我好像走老運，喜歡聽我唱歌的人，趁我還能唱的時候趕快來聽。」

楊燕(圖左)去年5月返台照顧105歲母親。(照片/游定剛拍攝)

返台期間，楊燕也透露，自己曾前往慈惠堂向瑤池金母問事，詢問未來適合定居何處，「母娘就跟我說四個字：『落葉歸根』。」她坦言，當下聽到這句話時，心中立刻覺得格外有含意，也悄悄在心裡埋下回台生活的念頭。

楊燕去年5月重返香港文化中心舉辦個人演唱會。(照片/游定剛拍攝)

這次返台不僅是為了陪伴母親，女婿更貼心替她買了一整年的機票，讓她能長時間留在台北照顧家人。沒想到因此陸續接到多倫多、香港、馬來西亞，以及今年4月洛杉磯個唱，還有台灣雙北、高雄等地的公益演唱邀約，讓楊燕直呼自己「又活潑、又年輕起來，這是一個很好的現象」。

楊燕平時重視健康，想把最佳狀態留給歌迷。(照片/游定剛拍攝)

雖然近期仍需返回洛杉磯完成演出行程，但楊燕並未排除未來長住台灣的可能性，「說不定過一段時間，我又再回來，如果能定居，我就定居了。」她也坦言，心裡確實已經把瑤池金母的話放在心上。

談到未來規劃，楊燕展現歌手的專業與自律，笑說只要還能唱，就要把握時間多唱一點，「還要練功啊，不練功、沒有健康的身體，也沒辦法唱。」她也期盼能以最佳狀態回饋歌迷，把握每一次站上舞台的機會。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

