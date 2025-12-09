獨家》楊燕群星仁愛之家寒冬送暖！侯麗芳憶失智亡母哽咽

「蘋果花歌后」楊燕(圖左)三度新北仁愛之家獻唱；侯麗芳談及失智亡母秒哽咽。(照片/游定剛、文及均拍攝)

萬里海風呼呼吹，一旁的新北仁愛之家卻因群星獻唱而格外溫暖。由「台灣紫微公益關懷協會」與「臺灣歸僑協會」日前共同舉辦的寒冬關懷義演活鄧，邀請「蘋果花歌后」楊燕、侯麗芳、王瑞瑜、何璦芸、劉明珠等資深藝人輪番演出，以一首首經典老歌陪伴上百位長者。

資深女星侯麗芳談起母親時忍不住哽咽。她說，母親晚年因失智長期坐輪椅，如今每次看到台下推著輪椅的長者，就彷彿看見已無緣再欣賞她演出的媽媽，心中湧起揪心的思念。

「蘋果花歌后」楊燕清亮嗓音演唱經典歌曲。(照片/游定剛拍攝)

楊燕也感觸頗深，許多長者因行動不便難以外出，但仍渴望聽熟悉的歌聲，因此只要人在台灣，她必定親自到場演出，「在有生之年能把歌聲帶到他們面前，是責任，更是心願。」

資深藝人侯麗芳表示見到台下長輩立刻想到亡母，情緒瞬間哽咽。(照片/游定剛拍攝)

何璦芸透露，母親離世近20年、父親也在4年前過世，因此每次上官明莉邀請公益演出，她都毫不猶豫答應。她還說：「長輩專注、溫暖的眼神，是最直接的鼓舞，也是支持她持續付出的動力。」

資深藝人何璦芸勁歌熱舞演出。(照片/游定剛拍攝)

同樣多年參與的劉明珠則說，因父母早已不在，每年到萬里仁愛之家彷彿是在陪長者過節，而每一次都讓她倍感觸動。她也讚許上官明莉多年來召集眾多資深藝人，不計酬勞共同參與，使得這場公益義演更具意義。

資深藝人劉明珠父母早已不在，陪伴長輩過節感觸良多。(照片/游定剛拍攝)

活動發起人、資深藝人上官明莉表示，義演至今已邁入第12年，與長者之間早已建立深厚情感。「看到老菩薩們因為熟悉的歌而開心、感動到落淚，成為持續做下去的動力。」

資深藝人寒冬送暖，陪伴仁愛之家百位長輩過新年。(照片/游定剛拍攝)

上官明莉也談到另一股支持她前行的力量，身邊一群願意無償投入公益的藝人好友包含楊燕、侯麗芳、劉明珠及文香等前輩，只要我開口，他們都二話不說答應參與，真的非常有愛心，令人感動。」

在歌聲與回憶交織下，寒冬午後不再冰冷，義演也在長者的笑容與掌聲中，畫下最暖心的句點。

