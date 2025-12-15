獨家／楠梓店家小心！生的臭豆腐也偷 至少3店家受害

高雄楠梓區一間臭豆腐店上個月才開幕，沒想到店家打烊期間一名男子闖入，直接拿走冰箱裡的整袋臭豆腐。（圖／東森新聞）





高雄楠梓區一間臭豆腐店上個月才開幕，沒想到店家打烊期間一名男子闖入，直接拿走冰箱裡的整袋臭豆腐，店家準備營業傻眼，只好緊急用白板公告臨時休息一天。網友也傻眼，生的臭豆腐竟然會被偷，而同一名竊嫌當天先到附近的日式炸串店行竊，偷走洗手乳、漂白水及礦泉水等。炸串店業者說開5年第一次遇到，目前警方已經鎖定特定對象，將通知到案。

周日（14日）早上9點多，男子趁日式炸串店還沒營業，他拿著一瓶米酒邊喝邊闖進店家騎樓，接著蹲下來搜刮店裡的東西。男子一度消失在鏡頭裡，再出現時手上提著一個袋子，裡面裝有店家的漂白水跟洗手乳等。

日式炸串店業者：「拿了一些耗材啦，今天早上又來一次喔，早上因為很冷吧，來這邊取暖。」

日式炸串店開了5年，是第一次遇到小偷，但離譜的是今（15）日早上竊嫌又來了，還拿著枕頭跟被子。店家將過程PO網，才知道受害的店家不只他一個，其他店家說被偷貢丸跟米酒，最慘的是還有臭豆腐店，食材被偷不得已停業。

日式炸串店業者：「他比較不幸運啦，貼一個公告臨時休息，也不知道同一個人，是他調監視器看，發現跟我這個人竊嫌是一樣的。」

周日上午日式炸串店遭竊後，同一名竊嫌跑到附近400公尺的惠民路一間臭豆腐店，從冰箱拿走店家整袋臭豆腐。業者準備營業，發現臭豆腐被偷，緊急寫白板公告臨時休息，沒辦法營業。網友一看也傻眼，有人說「居然偷生的臭豆腐」、「臭豆腐被偷….好荒謬」、「實在太好笑，偷生的臭豆腐，是為了實現臭豆腐自由嗎」。

《EBC東森新聞》來到翠屏路跟惠民路一帶，周一很多店家都公休，附近有3到4間業者就透露，有被小偷光顧的經驗。附近店家：「被偷過沙拉油。」

附近店家：「前面有兩家就被拿過東西，還有一家好像竊嫌有小便。」

高市楠梓分局加昌所副所長刁承德：「一名男子疑在店家打烊時竊取冰箱食材 ，已鎖定該竊嫌身分，通知到案調查後，依竊盜罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。」

附近不少店家為了防賊，多半會把冰箱上鎖。但被偷的臭豆腐店上個月初才開幕，可能是這樣沒有將冰箱上鎖，讓小偷趁虛而入，偷走食材，被迫停業一天。

