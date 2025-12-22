獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

樂天女孩未續約名單曝光，2026年球季尚未開打，目前已有至少7位女孩告別樂天。（圖／侯世駿攝）

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」再傳人事震盪，時報周刊CTWANT掌握消息，11號陳伊、99號丘薆與83號芷軒已確定「掰」了，3人皆未獲球團續約。新球季尚未開打，若再加上先前離開的嘎琳、Dora及韓籍隊員等人，仔細算算目前已有至少7位女孩告別樂天，人員流失持續擴大。

陳伊（前排中）除了樂天女孩身分之外，同時也是臺中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」隊長。（圖／侯世駿攝）

32歲陳伊擁有「虎牙甜心」稱號，除擔任樂天女孩外，同時也是臺中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」隊長。她19歲踏入演藝圈，在職棒啦啦隊累積超過10年資歷，近年更橫跨演藝、YouTube等領域，綜藝節目中不計形象的自然表現，讓她圈粉無數，人氣不減。

丘薆出現在中國棒球「CPB Girls」的線下決選入圍名單中。（圖／翻攝自丘薆IG、CPB中國棒球城市聯賽微博）

至於被稱作樂天「寶藏女孩」的芷軒，3年前加入樂天女孩的她有著甜美外型，私下卻喜歡嘻哈饒舌，還曾登上歌唱選秀節目《大學聲》比賽。2023年加入樂天女孩的丘薆，日前已經出現在中國棒球城市聯賽（CPB）專屬啦啦隊「CPB Girls」的線下決選入圍名單中。對於丘薆的超前部署，當時樂天球團表示，丘薆的合約是一年一簽，在年底到期新合約還在洽談；而丘薆本人則回應目前一切都還未成定案。

陳伊（左起）丘嬡、芷軒已確定「掰」了樂天。（圖／翻攝自陳伊、丘薆、芷軒IG)

原本被視為職棒啦啦隊天花板的樂天女孩，自林襄、李多慧相繼離隊後，球團又接連爆出欠薪、消極經營等爭議，人氣與形象大受衝擊。今年初也有阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵（改名：禾羽）、慧慧、凱莉絲與十元等多位人氣成員陸續離開，掀起又一波的樂天「逃」猿。

樂天「韓援三本柱」僅廉世彬獲球團續留。（圖／侯世駿攝）

而今年3月才風光加入的韓籍外援廉世彬、禹洙漢與河智媛，因球團內部考量「開源節流」，最終僅廉世彬獲續留，「韓援三本柱」將只剩下一人。先前本刊亦接獲爆料，有不少廠商私下跟女孩們抱怨，球團商案價格漫天喊價，回覆訊息慢，態度又差，導致樂天女孩「聲勢跟商案每況愈下」。在多重爭議與人事流動下，樂天女孩未來如何重整形象與戰力，也成為新球季前備受關注的焦點。

對於樂天女孩11號陳伊、99號丘薆與83號芷軒，3人明年度將不獲續約，樂天球團回應本刊表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」

