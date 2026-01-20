獨家／樂天女孩又出包！桌曆出貨兩度喊卡 2025拖到2026引粉絲不滿

「2026 Rakuten Girls 樂天女孩官方寫真桌曆」出貨一延再延從2025延到2026。（圖／樂天女孩FB）

2026年都已經快過完一個月，等了好久的樂天女孩月曆卻還沒來！本刊接獲讀者爆料，原訂於2025年12月15日出貨的「2026 Rakuten Girls 樂天女孩官方寫真桌曆」，在出貨前夕臨時公告延後，隨後又因整批商品不符出貨標準二度喊煞車，目前確定延至2026年1月底才能依序完成配送，一延再延從2025延到2026，讓早早預購的粉絲相當無奈。

原訂於2025年12月15日出貨的「2026樂天女孩桌曆」，在出貨前夕臨時公告延後。（圖／Rakuten Monkeys官方商品粉絲團）

2026年樂天女孩再度依慣例推出年度桌曆，推出隊長曲曲、特級副隊長筠熹，以及琳妲、小紫、宋宋、貝佳頤、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、孟潔、笑笑、熊霓、Kira、Mika、河智媛、廉世彬、禹洙漢、若潼、Nikki、禹菡、岱縈、崔荷潾、芷軒、彭彭、沈珈妤、溫妮、丘薆等台韓籍29位成員的桌曆，原價799元、預購價699元，於去年10月30日至11月12日就已經開放預購，官方當時承諾自12月15日起就會陸續出貨。至於先前已宣布離隊的嘎琳與Dora，官方則表示「因個人因素未參與販售計畫」。

2026年樂天女孩再度依慣例推出，包含台韓籍29位成員的桌曆。（圖／Rakuten Monkeys官方商品粉絲團）

然而，商品出貨卻一波三折。樂天桃猿商品部首先於粉專發出公告，坦言因合作印刷廠商「理想印制」製作時程延誤，且無法提供精準交貨時間，為確保品質，只能將原訂2025年12月15日的出貨日，順延至12月22日起依序處理訂單，並向粉絲致歉，同時承諾將全面檢視製造商選定流程，避免類似狀況再次發生。

未料第二次延誤隨即而來。官方這次改以電子郵件個別通知消費者，表示在出貨前檢驗時，發現印製過程出現錯誤，導致整批商品品質不符出貨標準，共8000多份全數作廢，樂天也已緊急安排重新印製，新的出貨時程預計延至2026年1月底。官方同時提出補償方案，將於2025年12月25日發送200元優惠券至購買帳戶，並開放消費者無條件取消訂單、全額退款。據悉，此次延誤關鍵原因之一，疑似與桌曆月份印製錯誤有關，導致商品無法如期出貨。

先前已宣布離隊的嘎琳（右起）與Dora，官方則表示「因個人因素未參與販售計畫」。（圖／翻攝自嘎琳、DoraFB）

消息曝光後，引發不少已購買消費者不滿，就有人在粉專留言：「信件寫說延到今年的一月底，還能無條件退費，順便發200元抵用券，這種道歉的誠意我真的笑，因為我不想退費，但抵用券真的很無感。」不禁讓粉絲感嘆，桌曆屬於年度商品，卻在新年度到來後仍無法到手，眼看一月底就快來了，不知是否還能期待。

